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Yaşar Kemal'in doktorundan son durumu hakkında açıklama

Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Öztürk açıklama yaptı

16 Ocak 2015 15:55

Yaşar Kemal'in son durumuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Öztürk, "Yatışından beri klinik tablosunda olumsuz bir tablo gözlemlenmemiştir. Klinik durumu stabildir. Gelecek günler için de umutla bakmaktayız" dedi.

Öztürk, "Edebiyatımızın değerli yazarlarından Yaşar Kemal'in 16 Ocak 2015 tarihli klinik tablosu hakkında bilgilendirmesi için buradayım. Yatışından beri şuana kadar klinik tablosunda olumsuz bir gelişme gözlenmemiştir. Klinik durumu stabil olarak devam etmektedir. Tıbbi bilimsel verilere göre, yapılması gereken her türlü tedavi ve bakım hizmeti yapılmaktadır. Yatışından bu yana klinik durumunda olumsuz anlamda bir gelişme olmaması bizi umutlandırmaktadır. Gelecege dair umutlu olmamızı sağlamaktadır. Yoğun bakımda hem yoğun bakım hekimleri hemde diğer kardiyoloji ve göğüs hastalıkları dahil tüm hekimler dahil olmak üzere" dedi.

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