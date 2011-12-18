Yaşar Kemal'e üst düzey Fransız nişanı

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Milliyet'in haberine göre, Yaşar Kemal, İtalyan sinemasının en önemli isimlerinden Federico Fellini, ABD’li yazar Elie Wiesel ve Hollandalı belge sinemacısı Joris Ivens, 9 Mayıs 1984 gecesi Elysee Sarayı’nda düzenlenen törenle Legion d’Honneur Nişanı’yla ödüllendirilirler. Dört ülkenin dört ustasına “Commandeur” mertebesi, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından takdim edilir.Yaşar Kemal’in ödül aldığı yıllarda Fransa’da 1915 olayları tekrar gündeme gelir ve aynı yılın ocak ayında François Mitterrand, dünyadaki Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ilk isim olur.Yaşar Kemal’in bu ödülü kabul etmesi Türkiye’deki bazı çevreler tarafından, ‘Ermeni terörcüleri hoş gördüğü’ iddiasıyla yersiz bulunur.Yaşar Kemal, hakkında yapılan eleştirilere karşı Cumhuriyet gazetesine verdiği bir söyleşide, “Ülkelerin gündelik politikaları dost olabilir, düşman olabilir; ama sanat ve kültürler dost olmalıdır” der.Yaşar Kemal’in ‘Commandeur’ nişanını almasının ve François Mitterrand’ın Ermeni olaylarının soykırım olarak kabul edilmesinin üstünden tam 27 yıl geçti. Ancak 1915 olayları hâlâ Fransa ve Türkiye arasında gerginliklere neden oluyor.Geçen haftalarda Fransa meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifi girişiminde bulundu. Tam da Ermeni meselesinin tekrar gündeme geldiği bugünlerde Yaşar Kemal, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Grand Officier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur nişanına değer görüldü.Yaşar Kemal’e nişanı, dün İstanbul’daki Fransa Sarayı’nda düzenlenen törende Fransa’nın eski Genelkurmay Başkanı ve Devlet Nişanı Büyük Şansölyesi Orgeneral Jean Louis Georgelin verdi.Yaşar Kemal’in edebi geçmişinden övgüyle bahseden Georgelin yaptığı konuşmada Yaşar Kemal’e hitaben, “Yazınızın zenginliği ve çeşitliliği ile Türk edebiyatının tüm dünyaya yayılmasına eşi benzeri olmayan katkılarda bulundunuz” dedi.Orgeneral sözlerini, “Yaşar Kemal, olağanüstü eserleriniz için ve azınlıkların haklarını, kültürel çeşitliliği ve kültürlerarası diyaloğu büyük bir yüreklilikle savunmanızdan ötürü, Cumhurbaşkanı adına Grand Officier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur nişanını tarafınıza takdim ediyoruz” şeklinde sonlandırdı.Yaşar Kemal ise konuşmasına, “Fransa’ya beni bu ödülle onurlandırdığı için teşekkür ederim” sözleriyle başladı. Umudun insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biri olduğunu anlatan Yaşar Kemal, “Ben hep umudun türküsünü söylemeye çalıştım. Ben bugün de umuda sıkı sıkıya sarılıyorum. İnsanlığın yarattığı, insanı insan yapan kültürleri insanın elinden almaya hiç kimsenin gücü yetmez” dedi.