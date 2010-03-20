Yaşar Kemal'den Başbakan'a: Etmesinler ayıptır ya.

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Türkiye Diyabet Vakfı, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği ve Diyabetle Yaşam Derneği tarafından düzenlenen bir yarışmada jüri üyeliği yapan Kemal, ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yaşar Kemal, Başbakan Erdoğan'ın, "Kaçak çalışan 100 bin Ermeniyi sınırdışı ederiz " cümlesinin sorulması üzerine ise, "Etmesinler ayıptır ya. Etmesinler " yanıtını verdi.Yazar Kemal, Başbakan'ın sanatçılarla buluşmasıyla ilgili kendisine bir davet gelip gelmediği sorusu üzerine, "Duymadım da gelmedi de" dedi.Kemal demokratik açılımı destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya ise, "Gazeteciliğim bitti benim çoktan. Desteklemem " cevabını verdi.Kemal, gazetecilerin demokratik açılımla ilgili ısrarlı sorularına cevap vermekten kaçınarak, "Hiçbirşey düşünmüyorum. Bilmediğim birşeyi nasıl düşüneyim. Bilmiyorum vallahi" diyerek geçiştirdi.