Yaşar Kemal'den barış çağrısı

Yaşar Kemal, yeni kitabı 'Bu Bir Çağrıdır'da "Türkler de Kürtler de bu savaşın bitmesini istiyor" diyor.

Radikal gazetesinin haberine göre, Türkiye edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, 1992’den bu yana inatla, kimi zaman özlem, kimi zaman öfkeyle ve her zaman umutla dile getirdiği demokrasi, insan hakları ve barış çağrılarını, uyarılarını ve söyleşilerini, bu konulara dair yazılarını Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ‘Bu Bir Çağrıdır’ kitabında bir araya getirdi.

Yaşar Kemal, 1993 yılında yazdığı ‘Demokrasi Yalanı’ makalesinde, “Bu ülke bir kardeşlik toprağıdır, bu topraklardaki bütün kültürlerin, dillerin ve her doğa parçasının üstüne titrememiz gerekir” vurgusunu yaparak ekliyordu: “Kürt sorunu Türkiye’nin çağdaşlık sorunudur, Kürt sorunu Türkiye’nin demokrasi sorunudur, Türkiye’nin bütünlüğünün korunması gerekir ve bir kardeş kavgasında kazanan olmaz.”

Yaşar Kemal, askeri operasyonların hızlandığı 1995 yılında DGM’de yargılanırken hâkimlere şöyle sesleniyordu: “Benim yazılarım halkımıza birer çağrıdır. Öncelikle batıdaki, doğudaki çocukları, savaşta ölmüş anaları çağırıyorum. Bu savaş en çok sizin yüreğinizi yaktı. Herkesi çağırıyorum, sayın yargıçlar sizleri de bu savaşı durdurmak isteyenlere katılmaya çağırıyorum.”



Kitabın önsözüne “Böyle çağrıları çok yazdım, yirmi yıldır yazdıklarımı bir araya toplayarak bir daha çağrıda bulunayım dedim. Ne söylense sanki duyan yok, gören yok” diye başlayan yazar, “Gençliğimde, gazetecilik yıllarımda Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda birlikte savaşmış Türkleri de, Kürtleri de, onların sevgi ve dostluk dolu anılarını da çok dinledim. Türkler de Kürtler de bu savaşın bitmesini istiyorlar, bundan kuşkum yok” diyor.



Kitapta Cem Erciyes’in 2009’da Yaşar Kemal’le yaptığı, Radikal’de yayımlanan ‘Kürt Sorunu Nasıl Çözülür?’ başlıklı uzun söyleşiye de yer veriliyor.