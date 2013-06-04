Yaşar Kemal: "Bu baskı yeter artık"

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, Gezi Parkı'nda başlayan eylemleri İtalyan gazetesi La Repubblica'da bir makaleyle değerlendirdi.

Yaşar Kemal'in makalesinin özeti:

"Bu baskı yeter artık. Tolerans ve Saygı gerekir. Şimdi Hükümet bu kalabalığa kulak versin.

Herkese, sözlerimle ve düşündüklerimi yazarak sesleniyorum. Her zaman söylediğim ve desteklediğim gibi dünya bir kültür bahçesidir. Orada birlerce çiçek yetişir ve her çiçeğin kendi rengi ve kokusu vardır. Dünyamız bu bin çeşit çiçeklerle çok güzeldir. Kültüler bunlarla daha da güzelleşirler. Ama bir çiçek yok edilirse o zaman rengi ve kokusu da dünyada biter. Kültürün imhası aynı anda, insanlığımızın da imhası olur. Ama bilinmesi gerekir ki bir toplumun sağlığı, gücü ve doğruluğu tolerans olduğunda belli olur. Eğer zülüm görürse o zaman acımasız olur zayıflar ve yaratıcılığını yitirir. Irkçılık da en ağır hastalıktır. Varlıkların yok edilmesi nefret tohumların insanların kalbinde beslenmesinde ırkçılık vardır. Ve İfade özgürlüğü ve demokrasiye karşı yaratılan kin bizim neslimizde felaketler için büyük rol oynamıştır ve asla affedilemez.

Bugün bize gereken demokratik bir rejimdir ve asla insanlık dışı bir baskı ile olmamalıdır. Gerçek bir demokratik düzeni oturtmak gerekir. Çünkü demokrasi bir gerekliliktir, bir denge unsurudur. Bir rejimde herkesin kendi haysiyetinin olması ve başlıca temel haklarından esirgenmemelidir.

Onurumuzu, ekmeğimizi ve zengin kültürümüzü kurtarmak bizim elimizdedir. Gelin hep birlikte uygun bir demokrasi için el ele vererek yüreğimizi, zihnimizi bir araya getirelim. Bu benim size davetim ve çağırımdır."