Yaşar Holding’de görev değişikliği

Yaşar Holding'de, yönetim kurulu başkanlığı görevine İdil Yiğitbaşı getirildi.



Holding'den yapılan yazılı açıklamada, holdingin bugünkü genel kurulunda İdil Yiğitbaşı'nın yönetim kurulu başkanlığı görevine atandığı belirtildi.



Açıklamada Feyhan Yaşar'ın Aralık 2003'den bu yana sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini Yiğitbaşı'na devrettiği ifade edildi.



Yiğitbaşı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



"Mehmet Kahya, Neslihan Tombul, Servet Topaloğlu, Mehmet Aktaş, Hasan Girenes, Yılmaz Gökoğlu."



Açıklamada Mehmet Aktaş'ın holdingdeki icra başkanlığı görevini sürdüreceği belirtildi.



İdil Yiğitbaşı’nın özgeçmişi



1964 doğumlu olan İdil Yiğitbaşı, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.



İş hayatına 1986 yılında Tütünbank'de murahhas aza asistanı olarak başlayan Yiğitbaşı, sırasıyla 1987 yılında Yaşar Holding'de başkanlık asistanlığı, 1990-1995 yılları arasında sistem ve mali analiz koordinatör yardımcılığı, 1995 yılında Yaşar Gıda Grubu koordinatörlüğü ve 1997-2001 yılları arasında Yaşar Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.



1 Şubat 2001-31 Ocak 2006 tarihleri arasında Yaşar Gıda Grubu Süt ve Süt Ürünlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yiğitbaşı, Aralık 2003'den bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürüyordu.

