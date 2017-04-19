Yaşar Holding Başkanı: En yüksek 'hayır' Karşıyaka'dan, sponsorluğu gözden geçirmek gerek

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, yüzde 83 gibi yüksek bir hayır oranına sahip Karşıyaka ilçesinin basketbol takımı olan Pınar Karşıyaka'dan şirketin sponsorluğu çekmekle tehdit etti. Facebook hesabından paylaşımda bulunan Yaşar'ın "En yüksek Hayır Karşıyaka’dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli" şeklindeki sözleri tepkiye sebep oldu. Taraftarlar ve referandumda hayır oyu veren kimi vatandaşlar #PınarUrunleriBoykot başlığı altında Twitter'da kampanya başlattı.

Her şey bu mesajla başladı

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, yeşil-kırmızılı kulübe 60 yıldır ekonomik destek veren, 19 yıldır da Pınar markasıyla basketbol takımının isim sponsoru olan Yaşar Holding’in patronu Selim Yaşar, referandumda oylanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.40 ’Evet’ oyuyla kabul edilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından, "EVET doğru karar veren Türk halkına şükranlar" mesajını paylaştı.

Karşıyaka'dan 'Hayır' çıkmıştı

Kulübün Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın oğlu olan Selim Yaşar’ın mesajı, Karşıyakalı takipçilerinin bir kısmının tepkisini çekti. Karşıyaka İlçesinin referandumda yüzde 83.11 ’Hayır’ oyu verdiğini hatırlatan taraftarlarla tartışmaya giren Selim Yaşar, daha sonra mesajını sildi.

Karşıyakalılar tepki gösterdi

Kulübün Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın oğlu olan Selim Yaşar’ın mesajı, Karşıyakalı takipçilerinin bir kısmının tepkisini çekti. Karşıyaka İlçesinin referandumda yüzde 83.11 ’Hayır’ oyu verdiğini hatırlatan taraftarlarla tartışmaya giren Selim Yaşar, daha sonra mesajını sildi.

"Sponsorluğu gözden geçirmek gerekli"

Selim Yaşar, bir arkadaşının mesajını silmesini eleştirmesi üzerine, ’Karşıyaka zarar görmesin diye silmiştim, 45 milyon borcu olduğu gibi biline’ yazdı. Bunun üzerine bir başka takipçisinin, ’Siz Karşıyaka’yı düşünmeyin, Yaşar Holding’i düşünün’ mesajına tepki gösteren Selim Yaşar, ’En yüksek Hayır Karşıyaka’dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli’ yanıtını verdi.

"Kulübe siyaset girdi"

Yaşar Holding’in en tepesindeki isim olan Selim Yaşar, yazdıklarına tepkilerin devam etmesi üzerine, ’1945’ten bu yana ama kulübe ilk defa gırtlağına kadar siyaset girdi! Biz hep DP, AP, DYP, AK Parti, yani demokrat sağda idik ama kulüpte siyaset olmaz idi, şimdi düşünme zamanı okula, spora bulaştı’ diyerek tepkisini sürdürdü.

Galatasaray ve Trabzonspor'u zan altında bırakan açıklama

Bazı arkadaşlarının ve takipçilerinin de yazdıklarına destek verdiği Selim Yaşar, kulübü kastederek, "1999 yılında borçlarını kapattım ve temiz devrettik ama 15 yılda 45 milyon TL borç yapıldı ve kulübe siyaset bulaştı. Galatasaray, Trabzon gibi kulüpler borçlarını sildiriyor Ankara’ya kolaysa bu kafayla sildir sildirebilirsen. Neymiş tek adam yahu kim tek değilmişim" paylaşımını yaptı.

Yazışmaları sildi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, sosyal medyadaki yazılarına bazı arkadaşları ve takipçilerinin, herkesin özgür iradesiyle oy tercihi yapabileceği ama kurumları temsil eden kişilerin kitlelere karşı sorumlulukları olduğu şeklinde tepki göstermesi üzerine yazışmaları sildi.

Büyükoral'dan çağrı

Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün en büyük destekçisi Yaşar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Selim Yaşar’ın referandum sonrası taraftarla girdiği diyalog üzerine ortak noktanın Karşıyaka olduğunu hatırlattı.

Büyükoral, "Kulüpçülük başka siyaset başka. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Ortak noktamız kulüp" açıklamasını yaptı.

Boykot kampanyası başlattılar

Bu arada taraftarlar sosyal medyada takımın sponsoru olan Pınar ürünlerinin boykot edilmesi için kampanya başlattı.

Yaşar Holding'ten açıklama

‘Yaşar Topluluğu’nun her kurum, kuruluş ve bireye eşit mesafede durduğu savunuldu.

Açıklama, şöyle devam etti: “Demokrasinin önemi ve gereğine inanan Yaşar Topluluğu olarak, Sayın Selim Yaşar’ın görüşlerinin şahsi görüşleri olduğunu, söz konusu görüşlerin Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi’ni temsilen verilmediğini, Topluluğumuzun tüm siyasi görüşlere ve partilere eşit mesafede durduğunu hatırlatmak isteriz.”