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Yaşar Gaga'nın ölümünün ardından kim, ne dedi?

Yaşar Gaga, 1 aydır yoğun bakımdaydı

07 Mart 2018 18:09

Sezen Aksu’nun bir dönem menajerliğini de yapan müzisyen  Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Sanatçı dostları Gaga’nın ardından taziye mesajları yayınladı. Behzat Uygur, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “ Yaşar Gaga birlikte güzel işler yaptık..Şahane pazara emeği olanlardan..iyi kalpli bir insandı..mekanı cennet olsun" dedi.

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, bir aydır Çapa Tıp Fakültesi’nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutuluyordu.

Behzat Uygur: Yaşar Gaga birlikte güzel işler yaptık..Şahane pazara emeği olanlardan..iyi kalpli bir insandı..mekanı cennet olsun.

Gülben Ergen: Canımız #YaşarGaga dostluğun, iyiliğin, insanlığın en saf hali Yaşar’ımız Allah Rahmet Eylesin

Funda Arar: Yaşar Gaga vefat etmiş. Çok üzüldüm... Allah’tan rahmet,yakınlarına sabır diliyorum.

Armağan Çağlayan: Ah be #YaşarGaga ! Her ölüm erken ölüm ama, Yaşar daha gencecikti... Huzur içinde uyusun....

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Yaşar GagaSeze Aksu

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