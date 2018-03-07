Yaşar Gaga'nın ölümünün ardından kim, ne dedi?

Sezen Aksu’nun bir dönem menajerliğini de yapan müzisyen Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Sanatçı dostları Gaga’nın ardından taziye mesajları yayınladı. Behzat Uygur, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “ Yaşar Gaga birlikte güzel işler yaptık..Şahane pazara emeği olanlardan..iyi kalpli bir insandı..mekanı cennet olsun" dedi.

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, bir aydır Çapa Tıp Fakültesi’nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tutuluyordu.

Behzat Uygur: Yaşar Gaga birlikte güzel işler yaptık..Şahane pazara emeği olanlardan..iyi kalpli bir insandı..mekanı cennet olsun.

Gülben Ergen: Canımız #YaşarGaga dostluğun, iyiliğin, insanlığın en saf hali Yaşar’ımız Allah Rahmet Eylesin

Funda Arar: Yaşar Gaga vefat etmiş. Çok üzüldüm... Allah’tan rahmet,yakınlarına sabır diliyorum.

Armağan Çağlayan: Ah be #YaşarGaga ! Her ölüm erken ölüm ama, Yaşar daha gencecikti... Huzur içinde uyusun....