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Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Gaga, dün hayatını kaybetmişti

08 Mart 2018 19:11

Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü menajer ve şarkıcı Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalığının cushing sendromu olduğu bildirilen 44 yaşındaki Gaga, yaklaşık bir aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. 

Duygular anların yaşandığı cenazeye Cem Yılmz Ajda Pekkan, Demet Akbağ, Meltem Cumbul, Rubato, Emel, Serkan Kaya, Gonca Vuslateri, Suzan Kardeş, Göksel, Gülben Ergen ve Ozan Çolakoğlu olmak üzere sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.

"Sezen Aksu hep yakından takip etti"

Gaga'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini dün sabah 11.15'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık" dedi.

Tülin Gaga sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezen Aksu hep yakından takip etti. İlgilendi, elinden geleni yaptı. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımdaydı. 10 gündür durumunun kötü olduğuna yönelik bilgiler alıyorduk. Kalp yetmezliği sonuçta da çoklu organ yetmezliğinden kaybettik."

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Yaşar Gagacenaze

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