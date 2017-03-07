Yaşar Büyükanıt yoğun bakıma kaldırıldı!

25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle, eski adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) olan, Abdülhamit Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bugün yürüyüşünü de yapmıştı. Dışarıdaydık, aniden terledi. GATA’ya götürdük, doktorlar bu tür rahatsızlıklar olabileceğini belirtti. Bu gece yoğun bakımda kalmasını istediler. Yarın normal odaya alınacağını belirttiler. Hiç beklemediğimiz bir şey olduğu için elimiz ayağımız dolaştı. Ben de şu anda hastanedeyim."

Kimdir?

01 Eylül 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1961 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1963 yılında Piyade Okulu’ndan mezun olmuştur. 1970 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuş, ardından Kurmay subay olarak, Mons/Belçika’da Shape İstihbarat Dairesi Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Kara Harp Akademisi (Öğretim Üyeliği, Genelkurmay Personel Dairesi General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhatız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbe ile 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Napoli/İtalya’da bulunan Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahında İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1992 yılında Tümgeneralliğe terli etmiştir Bu rütbe ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Korgeneralliğe terfi ederek 7’nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2000 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevine atanmıştır.

30 Ağustos 2004 tarihinde YAŞ kararıyla, Yaşar Büyükanıt Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.