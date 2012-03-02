Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ hâkim karşısında

T24 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tanık olarak dinlenilmek üzere çağrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve emekli Korgeneral Köksal Karabay, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonuna geldi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tanık olarak dinlenilmek üzere çağrılan Orgeneral Kalyoncu ile emekli Orgeneral Büyükanıt ve emekli Korgeneral Karabay, salona mahkeme heyeti ve savcıların kullandığı arka kapıdan giriş yaptı.

Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu’nun ifadesinde, “Hiyerarşik yapılanmada bürokratik bir işlem gereği imzaladım. Yapılan tespitlerde herhangi bir olağanüstülük görmedim. Yapılan seminerler oyun ve senaryodan ibarettir” dediği öğrenildi. Tanık olarak dinlenme gerekçeleri ise Kalyoncu ve Büyükanıt'ın 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nca yapılan plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı sonuç raporunda imzaları bulunması. Başbuğ'un ise Ocak 2003 tarihli mesaj formunda imzası olması nedeniyle mahkemece dinlenmelerine karar verilmişti. İnternet andıcı davasının tutuklu sanığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise öğleden sonra dinlenecek.