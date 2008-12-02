Yaşar Büyükanıt tazminat kazandı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile eşi Filiz Büyükanıt, ''Büyükanıt'a Dosya Verildi mi?'' başlıklı köşe yazısında ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtıkları davada, Birgün Gazetesi ve köşe yazarı Fikri Sağlar'dan 17 bin YTL manevi tazminat kazandı.



Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın avukatı Levent Koçer ile Fikri Sağlar'ın avukatı Osman Oğuzhan ve Birgün Gazetesi'nin avukatı Mehdi Bektaş katıldı.



Avukat Bektaş, kamu yararı gözetilerek yayın yapıldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Sağlar'ın avukatı Oğuzhan da reddi hakim talebinde bulundu.



Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın avukatı Koçer ise reddi hakim talebinin yerinde olmadığını ve bunu kabul etmediklerini kaydederek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkemece verilen kesin süre içerisinde davalı Sağlar'ın vekilinin delillerini bildirdiğini, bu nedenle yeni delil talebini uygun görmediklerini ifade eden Koçer, bu nedenle Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un evinde ele geçen belgelerin celbine ilişkin talebi de kabul etmediklerini kaydetti.



''TOLON'UN EVİNDE BÜYÜKANIT'LA İLGİLİ BİLGİ VE BELGE BULUNMAMIŞTIR''-



Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'ndan, bu belgelerin celbi için yaptıkları başvuru sonucu Tolon'un evinde yapılan aramaya ilişkin tutanağın bir suretinin kendilerine verildiğini belirten Koçer, ''yakalama, arama ve el koyma'' tutanağında, Büyükanıt'la ilgili herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığını vurguladı.



Koçer, delil niteliğinde olmamak kaydı ile tutanak örneğini mahkemeye sunduklarını kaydetti. Avukat Bektaş, duruşmalara iki celseden bu yana katıldığını anımsatarak, reddi hakim talebiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmak istemediğini belirtti.



Yargıç Beyhan Azman, ara kararında, Fikri Sağlar'ın avukatı Oğuzhan'ın reddi hakim talebinin, ''duruşmayı uzatma amacı taşıdığı'' gerekçesiyle reddini kararlaştırdı. Azman ayrıca avukat Oğuzhan'ın, Hurşit Tolon'un evinde ele geçirilen bilgi ve belgelerin istenmesi yönündeki talebinin de reddine karar verildiğini açıkladı. Azman, ara kararının ardından taraf avukatlarına esas hakkındaki diyeceklerini sordu.



''Sağlar TBMM'yi göreve çağırmak için yazdı''



Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın avukatı Koçer, önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.



Birgün Gazetesi'nin avukatı Bektaş ise kamu yararının söz konusu olduğunu savunarak, ''Davacılar ile ilgili söylentilerin açığa çıkartılması için yazı yazılmıştır. Ortada hakaret yoktur. Davanın reddine karar verilsin'' dedi.



Fikri Sağlar'ın avukatı Oğuzhan da müvekkilinin yazısının, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün dinlenilmesi iddiaları gündeme geldiği sırada ve kendi yaşadığı olaylar nedeni ile TBMM'yi göreve çağırmak amacıyla yazıldığını savundu. Yirmi paragraflık yazıda sadece bir paragrafın davacı ile ilgili olduğunu ve bu yazıda da hakaret kastı bulunmadığını kaydeden Oğuzhan, her iki davalı yönünden davanın reddine karar verilmesini istedi.



Yargıç Beyhan Azman, Fikri Sağlar ve Birgün gazetesinin, Yaşar Büyükanıt için 10 bin YTL, eşi Filiz Büyükanıt için ise 7 bin YTL olmak üzere toplam 17 bin YTL manevi tazminatı, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.



-DAVA KONUSU-



Dava dilekçesinde, Fikri Sağlar'ın yazdığı ve Birgün'de 15 Mayıs 2008'de yayımlanan ''Büyükanıt'a Dosya Verildi mi?'' başlıklı köşe yazısında, ''Büyükanıt'a, Başbakan tarafından, Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan görüşmede, Filiz Büyükanıt'ın yaptığı harcamaları gösteren bir dosya verildiği, dosyanın içeriğinin ürkütücü olduğu'' şeklinde iddialara yer verildiği aktarıldı.



Bu ifadelerin hiçbir maddi ve yasal delile dayanmadığı kaydedilen dilekçede, köşe yazısı ile Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddia edildi Birgün gazetesi ve Fikri Sağlar'dan toplam 100 bin YTL manevi tazminat talebinde bulunuldu.



