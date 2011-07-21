Yaşar Büyükanıt Şemdinli'den yargılanacak

T24 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatlarının eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve 3 komutan hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince soruşturma başlatılması talebini kabul etti.





Şemdinli davasının görülmesine Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başlandı.



Duruşmada hazır bulunan müdahil avukatlar, başta dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt olmak üzere o dönemde görev yapanlar Genelkurmay Plan ve Harekat Daire Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin Uğurlu, Hakkari İl Jardarma Komutanı Albay Erhan Kubat hakkında mahkemenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep etti.



Mahkeme müdahil avukatların talebini kabul etti ve Büyükanıt ile adı geçen komutanlar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararını verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 9 Kasım 2005'te bombalama olayının ardından sanıklarından Astsubay Ali Kaya'yı tanıdığını söylemiş ve "İyi çocuktur" demişti. Büyükanıt'ın bu sözleri eleştiri konusu olmuştu.



Duruşma ekim ayına ertelendi.





Şemdinli olayı



Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitapevi, 9 Kasım 2005 tarihinde bombalı saldırıya uğradı. Ali Yılmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.



JİTEM elemanlarına ait araçta, infaz edilecek kişilerin ev ve işyeri adresleri ile telefon numaralarının bulunduğu ajanda, krokiler ile birçok yazılı belge bulundu.



Şemdinli olayına ilişkin 22 Kasım 2005 tarihinde Van'da soruşturma başlatıldı. Bombalama olayına karıştıkları gerekçesiyle Astsubaylar Kaya ile Özcan İldeniz 28 Kasım'da Van'da tutuklanarak Askeri Cezaevi'ne konuldu.





Dava süreci



Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Haziran 2006 tarihinde yapılan yargılamada Kaya ve İldeniz'e "Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verildi. Cezadan sonra dosyanın gittiği Askeri Mahkeme'de sanıklar ilk duruşmada tahliye edildi.



12 Eylül Anayasa değişikliğinin ardından Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın, "Şemdinli davasında askeri mahkemenin görevsiz, Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli" olduğu yönünde görüşünden sonra Askeri Yargıtay da davanın sivil mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Kararın gittiği Uyuşmasızlık Mahkemesi ise karara imza atarak, dosyanın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesine karar vermesi üzerine 4 yıl aradan sonra dosyanın tekrar geri geldiği Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Karar üzerine sanıklar 8 Haziran'da tutuklanarak Van'da cezaevine konulmuştu.





'Tanırım, iyi çocuktur'



4 yıl sonra gelen tutuklamadan sonra sanıklar hakkında tekrar başlayacak yargılamanın ilk duruşması yarın görülecek. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sanıklardan Ali Kaya için "Tanırım, iyi çocuktur" demişti.





