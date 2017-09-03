Yaşar Alptekin: Eskiden FETÖ'cüydüm, artık Menzil cemaatindeyim

Eski manken Yaşar Alptekin, "Ben de FETÖ’cüydüm. 2004-2008 arası onlarlaydım" dedi. Alptekin, buna karşın artık Menzil cemaatinden olduğunu söyledi.

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Bugüne kadar 46 film yapan oyuncu, “Yeşilçam’ın meşhur öpüşme ve sevişme sahnelerinde gerçek etkileşim oluyordu. Tüm rol arkadaşlarımla aşk yaşadım. Molalarda da bir şeyler yaşıyorduk. Haliyle rol, gerçeğe dönüşüyordu” dedi.

Eskiden sıfır kilometre cahildim

* Dizi ve sinemalarda yoktum. 13 senedir yedek kulübesinde bekliyorum. İlk zamanlar önemsemiyordum ama artık paslandığımı ve setleri özlediğimi hissediyorum.Şu da bir gerçek, her şeyin bir son kullanma tarihi var. Bizim de son kullanma tarihimiz yaklaşıyor.

* Hacca gidip geldikten sonra insanlar bu işleri tamamen bıraktığımı, köyde beş vakit namaz kıldığımı sanıyor. Böyle bir şey yok. Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terketmemek lazım. Rabbim bana böyle bir yakışıklılık vermiş. Teklif gelirse tabii ki kullanmak isterim.

* Sakıp Sabancı’nın cenazesine kadar sıfır kilometre cahildim. Ne namaz kılmayı biliyordum ne başka şey. Gazetede haberi görünce, “Ben bu cenazeye gideceğim” dedim ve orada bana bir titreme geldi. Yıl 2004’tü.Yanımdaki arkadaşımın omzuna dokundum, “Lütfen bana namaz kılmayı öğret” dedim. O sabah namaza başladım ve 2008’de hacca gittim.

* Falcı gelse, “Namaza başlayacaksın” dese, “Yürü git lan!” derdim. “AK Parti’nin, yeşil sermayenin peşine düştü” diyorlar bana. Alakası yok.

Ben de şaşırıyorum kendime. Partilerde, diskolarda, kadınlarla, kızlarla geçen bir hayat... Şaşırıyorlar tabii. Ama değişimim samimi.

Eskiden FETÖ'cüydüm şimdi başka cemaatteyim

FETÖ konusunda siz de kandırılmış hissediyor musunuz?

Ben de FETÖ’cüydüm. 2004-2008 arası onlarlaydım. Türkiye’nin yüzde 70’i kandırıldı.

Ne zaman uzaklaştınız?

2008’de ihtiyacı olan iki çocuk için Cemaat’ten zekat mahiyetinde burs rica ettim. “Para yoksa okutmayız” dediler. “Böyle Müslümanlık olur mu?” dedim ve ayrıldım. O sırada bir Allah dostuyla tanıştım. “Ben Adıyaman’a Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Sen de gel” dedi. Şimdi o Cemaat’le birlikteyim.

Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Tiyatromuz var. Uyuşturucunun zararlarını anlatan bir oyun yapıyoruz. Konferanslara davet ediliyorum. Zaten çok paraya ihtiyacım yok. Olan bana yetiyor.



