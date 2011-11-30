'Yaşanılacak en iyi kent' bu yıl da değişmedi



T24 - Viyana İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı şirketi Mercer, farklı ülkelerdeki 200'den fazla kentte siyasi ve sosyal çevre, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve ulaştırma, kültürel faaliyetler ve sosyokültürel çevre gibi 10 kategoride 39 kriteri değerlendirerek yeni "Yaşanılacak Kentler" sıralamasını açıkladı.









Mükemmel altyapısı, güvenli sokakları, iyi işleyen sağlık hizmetleri, şatafatlı binaları, büyük parkları ve geniş bisiklet yolu ağıyla Viyana, dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip kent seçildi. 1,7 milyon nüfusa sahip Viyana, geçen yıl da listenin tepesinde yer almıştı.





İlk ona Almanya ve İsviçre'den üçer kent girdi



Genellikle ilk 15 arasında yer alan Norveç'in başkenti Oslo, Temmuz ayındaki katliamın ardından 24. sıraya düştü. ABD'nin Honolulu kenti, listeye 29. sıradan girerken San Francisco, 30. sırada, Boston 36. sırada, İngiltere'nin başkenti Londra, 38. sırada , Washington 43. sırada ve New York ise 47. sırada yer aldı yer aldı.



Asya'da yaşanacak en iyi yer seçilen Singapur, listeye 25. sıradan girdi.

Listenin sonunda ise siyasi karmaşanın hüküm sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat yer aldı.



221 kenti konu ettiği araştırmasında ilk 50 kentin listesini internet sitesinde yayımlayan Mercer'in "Yaşanılacak Kentler" listesinde ilk on kent, aşağıdaki gibi sıralandı:



1- Viyana (Avusturya)

2- Zürih (İsviçre)

3- Auckland (Yeni Zelanda)

4- Münih (Almanya)

5- Düsseldorf (Almanya)

6- Vancouver (Kanada)

7- Frankfurt (Almanya)

8- Cenevre (İsviçre)

9- Bern (İsviçre)

10- Kopenhag (Danimarka)



