'Yaşananlar sadece çocuk oyunu'

T24 - Siirt'in Pervari ilçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencilerinin, 2 ve 3 yaşındaki çocuklara tecavüz edip, birinin öldürülmesi olayında, ailelerin konunun kapanması için kendi aralarında anlaştığı ortaya çıktı. Pervari Belediye Başkanı DP'li İsmail Bilen, yaşanan tecavüz vakasını "çocuk oyunu" olarak değerlendirerek, "YİBO'larda tüm Türkiye'deki gibi olay olur" dedi.



Pervari Belediye Başkanı DP'li İsmail Bilen, "Adalete karışmayız. Adalet onları serbest bırakmıştır. Pervari küçük bir yer, hepimiz akrabayız. Olayı kapattık gitti kendi aramızda. Kimse Pervari'nin huzuru bozmasın. Biz kendi aramızda kapattık diye kaymakamsız, savcısız ve emniyetten habersiz yapmadık. Onlarla beraber yaptık" dedi.



Pervari'de Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda geçen yıl nisan ayında 8 öğrencinin, tehditle 15 yaşındaki kız öğrenci D.S.'ye getirttikleri 2 ve 3 yaşındaki çocuklara tecavüz edip, birinin öldürülmesi olayının ortaya çıkmasının Siirt'te yarattığı şok sürüyor.



Hem Pervari hem Siirt'teki tecavüz olaylarını soruşturmak üzere bugün İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 müfettiş ile bakanlığa bağlı Özel Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç ve 2 rehberlik uzmanı kente geldi.





4 müfettiş inceleyecek



Dr. Kılıç, önce İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Eteker, ardından da Vali Necati Şentürk ile görüşüp, bilgi aldı.



Siirt Valisi Necati Şentürk, kent merkezinde 18 kişinin tutuklandığı 4 ilköğretim okulu kız öğrenciye tecavüz edilmesi ve Pervari olayının İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 4 müfettişin inceleyeceğini söyledi.



Vali Şentürk, "Bu arkadaşlarımızla birlikte olayları hem teftiş boyutunda, yani araştırma inceleme ve soruşturma boyutunda hem de rehberlik ve danışmanlık boyutunda bir çalışma yapılacaktır" dedi.



Amacın sadece olayları araştırıp teftiş yapmak olmadığını kaydeden Vali Necati Şentürk, "Aynı zamanda kalıcı çözümler nasıl alınabilir, nasıl bu tarz çocuk istismarlarının önüne geçilebilir, bunlara nasıl tedbirler alınabilir. Eğitim tedbirleri ne olabilir, psikolojik destek ne olabilir, sosyal tedbirler ne olabilir, hangi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir. Hangi kamu kuruluşlarının desteğini ihtiyacımız vardır, bu konularda enine boyuna incelememiz olacaktır" diye konuştu.





CHP heyetine protesto



Pervari'deki tecevüz ve cinayet olayını araştırmak üzere gelen CHP milletvekilleri Ahmet Ersin ve Malik Ejder Özdemir, çeşitli görüşmeler yaptı.



Milletvekillerinin inceleleleri sırasında ilçede Özel Harekat polisleri sıkı güvenlik önlemleri alıp, milletvekillerini adım adım takip etti.



Milletvekilleri bir süre önce yaşamını yitiren ve ilçede 5 dönem ANAP'tan belediye başkanlığı yapan Mehmet Emin Özcan'ın taziyesine de katıldı.



Milletvekillerinin Pervari Kaymakamlığı'na geleceği öğrenen yaklaşık 100 kişilik bir grup, kaymakamlık önünde toplandı ve milletvekillerinin gelişini protesto etti.



'Pervari fail değil mağdurdur', 'Şerefli Pervari şerefine sahip çık' sloganı atan protestocu grupta bulunanların ellerinde 'Pervari üzerinden siyasete hayır', 'Pervari fail değil mağdurdur' yazılı pankartlar dikkati çekti.



Protestocular, milletvekillerine "Niye zamanında gelmediniz de şimdi geldiniz. Bu olay üzerinden siyaset yapmaya mı geldiniz? Bizim bir çok sorunusuz var. Onlarla da ilgilenin" diye tepki gösterdi.





"Anlaşma yargıya bağlamaz"



Geniş güvenlik önlemleri altında Pervari Kaymakamlığı bahçesine araçları ile giren milletvekilleri Ahmet Ersin ile Malik Ejder Özdemir, Kaymakam Fırat Çelik ve Cumhuriyet Savcısı ile görüştü.



Görüşmenin ardından, dışarıda bekleyen kalabalığın yanına giden milletvekilleri, vatandaşların sorunlarını dinleyip, bu konularda ilgilenme ve Meclis gündemine taşıma sözü verdiler.



Milletvekillerinden Ahmet Ersin, olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, mağdur ve fail yakınlarının kendi aralarında anlaştığını; ancak bunun yargıyı bağlamadığını belirterek, "Yargının işine kimse karışamaz. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'nın dünkü açıklamaları ile insanları bize ve basına karşı kışkırtmalarını doğru bulmuyorum. Buranın milletvekilleri nerededir? Üstelik Başbakan Siirt'in eniştesidir. Kayınbiraderlerinin durumu iyi değil, işsizlikten kırılıyorlar. İmkanlar onların elinde, gelip buraya yatırım yapsınlar. Pervari'de yaşanan sorun yargının pençesindedir. Yargı kendi mecrasında bu olayı götürüyor. Bu olayı bütün Pervarililere mal etmek doğru değildir. Buradaki herkes şiddetle kınıyor" diye konuştu.





Belediye Başkanı: "Biz anlaştık"



Pervari Belediye Başkanı DP'li İsmail Bilen, gazeteciler yaptığı açıklamada, olaya 10 kişinin adının karıştığını, şüphelilerin 7-8 yaşlarında olduğunu öne sürdü.



Söylendiği gibi bir tecavüz olayı olmadığını, 'Bir çocuk oyunu' olduğunu iddia eden Başkan Bilen, şu iddialarda bulundu: "Bu çocuk oyunudur. 7-8 yaşında çocukların yaptıkları buna benzer bir şeylerdir. 10 kişiden 3'ü cezaevinde yattı. Geri kalan 7 çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda koruma altına alındı. Adalete karışmayız. Adalet onları serbest bırakmıştır. Pervari küçük bir yer, hepimiz akrabayız. Olayı kapattık gitti kendi aramızda. O zaman gelseydiniz herşeyi açıklardık size.



YİBO'larda tüm Türkiye'deki gibi olay olur. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Şimdi çocuklar cezalarını çektiler. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Evet bu olay vahşi bir şekilde oldu. Ama burada Güneydoğu'da bir kız için böyle bir olay için yüzlerce insan ölüyor ve olmuştur. Biz bu olayı kan davasına dönüştürmedik. Kimse Pervari'nin huzuru bozmasın. Biz kendi aramızda kapattık diye kaymakamsız, savcısız ve emniyetten habersiz yapmadık. Onlarla beraber yaptık. Biz bunu kınıyoruz, bence bu bir vahşettir. Olayı kendi aramızda hallettik. Gelin Pervari'nin balının haberini yapın."



Pervarililer ise 1 yıl önce meydana gelen olayların detaylarının halktan gizlendiğini ve sorumlusunun da o dönemde görev yapan yöneticiler olduğunu iddia etti.



Pervarililer, "Olayın failleri Pervarili değil. Olayın mağdurları Pervarilidir. Bu olayı tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Siyasetçilerin bu olayı kullanmasını da istemiyoruz. Yıllardır bir çok sorunumuz varken gelmeyen siyasilerin şimdi gelmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Biz şerefli insanlarız kimse bu olayı bütün ilçe halkına mal edemez" dediler.





