"Bu bir mucize": Koronavirüs nedeniyle komada olan kadın ikiz bebeklerini dünyaya getirdi

Britanya'da bir hastane danışmanı, Koronavirüs nedeniyle komadayken ikiz bebeklerini doğurdu. Bebeklerin doğumu "bir mucize" olarak nitelendirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Perpetual Uke isimli hastane danışmanı, Nisan ayında yakalandığı Koronavirüs nedeniyle solunum cihazına bağlandı ve durumu kötüleştiği için kontrollü komaya sokuldu.

Uke'nin durumu stabil olmaya devam ederken hamile olması nedeniyle doktorlar bebekleri sezaryen yoluyla doğurmaya karar verdi. Bebekler, hamileliğin 26'ıncı haftasında doğdu.

Komadan uyanan Uke, ilk önce bebeklerini kaybettiğini sandı. Yaşadıklarını anlatan Uke, "Karnımdaki şişliği göremeyince bebeklerimi kaybettiğimi sandım. Başımıza gelen bir mucizeydi. Şimdi hepimiz iyiyiz." dedi. Uke, Koronavirüs nedeniyle durumu kötüleştiğinde ambulansın kendisini evden aldığını hatırladığını ancak kalan sürede komada olduğunu söyledi.