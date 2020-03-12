Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından sınırda yaşanan göçmen krizine çözüm aramak için bir buluşma düzenleneceğini duyurdu.

İnisiyatif yayınladığı bildiride, sınırdaki göçmen krizinin daha fazla büyümemesi için Türkiye ve Avrupa ülkelerine sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulundu. "Yaşamı savunuyoruz, dayanışmayı büyütüyoruz" başlığıyla yapılacak olan buluşma 14 Mart Cumartesi Günü, Kadıköy'de düzenlenecek.

İnisiyatif'in yayınladığı bildiride şöyle denildi:

"İdlib'de uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz günlerde sonuçları çok ağır bir hal alan çatışmalar, Suriye'de yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi . Savaşın şiddetlenmesiyle, hayatını kaybeden, yaralanan ve yerinden edilen insanların sayısında dramatik bir artış yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce sivil, oldukça zor koşullar altında hayatta kalmaya çabalıyor.

Suriye sınırında süren bu insani krize, Türkiye'de bulunan göçmenlerin savaş kozu ve şantaj aracı olarak sınıra taşınması ve Avrupa Birliği'nin kendi sınırlarını göçmenlere kapatma ikiyüzlülüğü eklenince, tüm dünyanın gözü önünde sınırlar arasına sıkışmış bir can pazarı oluştu.

Hem Suriye hem de Yunanistan sınırında korkunç bir insanlık krizi yaşanıyor. Daha büyük felaketlere gebe bu durum ticari ve siyasi değil, acil insani müdahalelerle hafifletilebilir:

- Savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan insanlar için sınırlar açılmalı, sığınmacıların yaşam hakkına saygı gösterilmelidir.

- Suriye'deki çatışmalar derhal durdurulmalı, Türkiye dahil tüm dış güçler ülkeyi terk etmeli ve Suriye halkının kendi geleceğini özgürce ve demokratik şartlar altında tayin edebileceği koşullar yaratılmalıdır.

- Türkiye, Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne koyduğu sınırlamayı kaldırmalı ve mültecilik statüsünü tanımalıdır.

- Avrupa devletleri, Türkiye'yi sınır bekçisi olarak tutma politikasına son vermeli ve kapılarını göçmenlere açmalıdır.

- Göçmenleri Türkiye'ye hapseden, AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması iptal edilmelidir.

- Göçmenlerin kaçak ve tehlikeli yollarla Yunanistan sınırına yönlendirilmesine derhal son verilmelidir.

Sınırlarda yaşanan felaketi “duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz”. Buna dur demek ve yaşam hakkını savunmak için 14 Mart'ta buluşuyoruz. İnsan hayatı ve onuru her şeyin üstündedir."