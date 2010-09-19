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Dünya

'Yaşamaya karar verdi' ve başardı

Kolları ve bacakları olmayan Fransız, protezli uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Kolları ve bacakları olmayan Fransız, protezli uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.


İngiltere’nin Folkestone kasabası sahilinden kulaç atmaya başlayan 42 yaşındaki Philip Croizon’un, öngördüğünden çok daha önce Fransız sahiline ulaştığı belirtildi.


Fransız sahiline 21.15 sularında ulaşan Croizon, Manş’ı 24 saatte geçmeyi planlıyordu.


Croizon, ucunda paletler bulunan özel tasarlanmış protez bacak kullanıyor.


1994’te televizyon antenini düzeltirken akıma kapılarak kol ve
bacaklarını kaybeden yüzücü, 2007’de de uçaktan paraşütle atlamıştı.


Croizon, deneyimlerini anlattığı "J’ai decide de vivre" (yaşamaya karar verdim) adlı bir kitap yazmıştı.

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