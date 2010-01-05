T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasama, yürütme ve yargının zirvesi Köşk'te buluştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına verdiği yeni yıl yemeğinde yargı reformu konuşuldu

05 Ocak 2010 02:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarına verdiği yemekte yasama, yürütme ve yargı ile ilgili temel konuların ele alındığı ve karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı belirtilerek, öncelikle devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının önemi üzerinde durulduğu bildirildi.
     Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, erk başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldiği anımsatıldı.
     Dışişleri Konutu'ndaki toplantıya, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Birinci Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sayıştay Başkanı Dr. Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Ahmet Alkış, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Turgut Arıbal ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
     ''Toplantıda yasama, yürütme ve yargı ile ilgili temel konular ele alınmış ve karşılıklı görüşler paylaşılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yargı reformu ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
     Özellikle, yargı hizmetinin daha kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlayacak çalışmaların, ilgili bütün tarafların katılımı ile gerçekleştirilmesinin yararı üzerine mutabık kalınmıştır.
     Katılımcılar bu tür toplantıların faydası üzerinde durarak daha sık yapılması temennisini dile getirmişler ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu öneri üzerine, bu toplantının yılda bir yerine iki kez yapılmasını kararlaştırmışlardır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24