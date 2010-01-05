Yasama, yürütme ve yargının zirvesi Köşk'te buluştu

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarına verdiği yemekte yasama, yürütme ve yargı ile ilgili temel konuların ele alındığı ve karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı belirtilerek, öncelikle devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının önemi üzerinde durulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, erk başkanlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldiği anımsatıldı.

Dışişleri Konutu'ndaki toplantıya, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Birinci Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sayıştay Başkanı Dr. Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Ahmet Alkış, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Turgut Arıbal ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Toplantıda yasama, yürütme ve yargı ile ilgili temel konular ele alınmış ve karşılıklı görüşler paylaşılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasının önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yargı reformu ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Özellikle, yargı hizmetinin daha kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlayacak çalışmaların, ilgili bütün tarafların katılımı ile gerçekleştirilmesinin yararı üzerine mutabık kalınmıştır.

Katılımcılar bu tür toplantıların faydası üzerinde durarak daha sık yapılması temennisini dile getirmişler ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu öneri üzerine, bu toplantının yılda bir yerine iki kez yapılmasını kararlaştırmışlardır.''