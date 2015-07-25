İtalya'da bir tecavüz davasında mahkemenin, mağdurun "sıra dışı" yaşam tarzını gerekçe göstererek zanlıları aklaması tepkiye yol açtı. Mahkemenin mağduru suçlayıcı tavrına karşı sosyal medyada bir kampanya başlatan İtalyanlar, "Yaşam şeklim tecavüz bahanesi olamaz" yazılı fotoğraflarını paylaşıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2008 yılında Floransa yakınlarındaki Fortezza da Basso kasabasında yaşanan olayla ilgili davada, kimliği açıklanmayan 23 yaşındaki genç kadın, bir barda birlikte eğlendiği arkadaş grubundan 6 erkeğin daha sonra kendisine bir otomobilde tecavüz ettiğini söylüyordu.

Sanıklar ise davacı kadının rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyordu.

Davaya bakan ilk mahkeme, 20-25 yaşları arasındaki sanıkları, sarhoş haldeki kadının fiziksel ve psikolojik zayıflığından faydalanmaktan suçlu bulmuş ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak Floransa İstinaf Mahkemesi bu kararı bozarak sanıkların suçsuz olduğuna hükmetti.

Hafta içinde yayımlanan gerekçeli kararda, olayın "tatsız" olmasına rağmen hukuki olarak ceza gerektirmediği belirtildi.

Mahkeme bu kararın sebebini de, geçmişte bir eşcinsel birliktelik yaşamış olan ve zaman zaman "geçici ilişiklere" giren genç kadının "sıra dışı" hayat tarzıyla açıkladı.

Genç kadının, birlikte eğlendiği sanıklara cinsel ilişkiye rızası olmadığını açıkça belli etmediği de vurgulandı.

Kararda ayrıca, davacı kadının tecavüz suçlamasında bulunarak "bir anlık zayıflığını aklamaya çalıştığı" yorumu da yer aldı.

Mahkeme heyetinin suçun gerçekten işlenip işlenmediğine değil, davacının davranış ve yaşam biçimine ilişkin hükümde bulunması büyük tepki çekti.

Tecavüz zanlılarının değil mağdur kadının suçlandığı gerekçesiyle sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek veren yüzlerce kişi, üzerinde "Benim yaşam şeklim bahane olamaz. Senin şiddetin seni adam yapmaz", "Cinsel yönelimim bahane olamaz", "Şarap kadehim bahane olamaz" yazılı pankartlarla çekilmiş fotoğraflarını internette paylaşmaya başladı.

Kadın hakları örgütleri de mahkeme kararını protesto amacıyla, gelecek Salı günü olayın yaşandığı Fortezza da Basso'da bir gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

İsmi açıklanmayan davacı kadının kendisi olduğunu öne süren bir kişi de internetteki bir blog sitesinde bir mektup yayımlayarak, mahkemenin kendisine, tanık ifadelerine ve doktor raporlarına itibar etmemesine sitem etti ve "Mahkeme sadece beni yargıladı. Eğer ölmüş olsaydım daha inandırıcı mı olacaktım" diye yazdı.