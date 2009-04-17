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Yaşam memnuniyeti araştırması

17 Nisan 2009 15:48

Türkiye Kamu-Sen'den, TÜİK'in "yaşam memnuniyeti" araştırmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu, masa başından kalkıp vatandaşların arasına girdiğinde daha gerçekçi sonuçlara ulaşmaktadır" denildi.

Yazılı açıklamada, TÜİK'in sonuçlarını 16 Nisanda açıkladığı "yaşam memnuniyeti" araştırmasının, Türkiye Kamu-Sen'in bu güne kadar yaptığı asgari geçim araştırmalarını doğruladığı ifade edildi.

Araştırmanın, "son derece çarpıcı sonuçları ortaya çıkardığı ve yıllardır süren açlık ve yoksulluk sınırı tartışmalarına bir bakıma açıklık getirdiği" görüşüne yer verilen açıklamada, geliri 2 bin 500 TL'nin üstünde olanlar arasında geçimini sağlamakta çok zorlanan bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

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