-''YAŞAM KOÇU'' SUÇ ORANINI AZALTTI ADANA (A.A) - 20.07.2010 - Adana'da, Valilik ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve suça karışan çocukların topluma kazandırılarak, meslek sahibi olması hedeflenen ''Yaşam Koçluğu Projesi''nin suç oranlarının azalmasını sağladığı belirtildi. Adana Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, il genelinde suç işlediği iddiasıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne gelmiş olan 16-18 yaş arası çocuklara, yaşam koçu olarak belirlenen personelce eğitim, arkadaş seçimi ve geleceğine yönelik olumlu yön verebilme gibi hususlarda danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verilmesi amacıyla Umut Yıldızı Projesi kapsamında yaklaşık 3 ay önce ''Yaşam Koçluğu Projesi'' başlatıldı. Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme (MEKSA) Vakfı ve Çocuk Şube Müdürlüğünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje ile 4-13 Ocak tarihleri arasında yüz yüze yapılan görüşmelerde belirlenen 120 çocuk ve bunların meslek sahibi olmayan birinci derece yakınlarından 33 kişi mesleki eğitim alıyor. Çocuklar, ilgi ve yeteneklerine göre belirlenen, elektrik tesisatçılığı, elektrikli ev aletleri bakım ve onarımı, kuaförlük, soğuk demircilik, otomotiv tamiri ve mobilyacılık alanında eğitim görerek, meslek sahibi olmaya çalışıyor. MEKSA Vakfı'nın eğitmenleri tarafından kurslar verilen çocuklar, suçtan ve sokaktan uzak kalmayı başarıyor. Sabah erken saatte kursa gelip hem teorik hem de atölye kursları gören çocukların çoğu, ilk günlerde eğitimden kaçma gayreti gösterirken, projenin başlamasının üzerinden geçen yaklaşık 3 ayda akşam geç saatlere kadar burada kalmaya çalışıyor. Projenin başladığı süreç içinde suç istatistikleri incelendiğinde, kentteki asayiş olaylarının da projeden olumlu etkilendiği gözleniyor. 6 aylık projenin yarısında şehirdeki mal varlığına karşı suç oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında düşüş yaşandı. Projeye katılan 120 çocuktan sadece birisinin, bu süreçte suça yeniden karıştığı vurgulandı. -EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DESTEK SÖZÜ- Mobilya atölyesinde kendisine verilen el işi hediyeleri kabul eden Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, çocuklarla sohbet etti. Daha sonra otomotiv tamir ve bakım atölyesini inceleyen Kesmez, burada sohbet ettiği bir çocuğun ileride tamir atölyesi açacağını söylemesiyle, ''Sana bu konuda destek olacağım. Hatta ilk müşterilerin bizler olacağız. Sizlerin burada meslek sahibi olup, gelecekte kendi iş yerinizi kurmanız hepimizi onurlandırır. Emniyet araçlarının tamirini de sana gönderip yaptırırız'' dedi. Kesmez, kuaförlük eğitim salonunda ise bir gelinin saçlarının yapıldığını görünce, ''Daha eğitim bitirmeden, müşteri bulup, ilgi görmeleri bizleri şaşırtıyor. Bu çocuklara destek verildiğinde neleri yapabileceğini gösteriyorlar. Kimse doğuştan suçlu olmuyor, bunu hep göz önünde tutmalıyız'' dedi. Kesmez, yaptığı açıklamada, proje ile il genelindeki çocuk suçluluğun bariz oranlarda azaltılması ve nitelikli ara elaman sorununa katkı bulunulmasını hedeflediklerini söyledi. Projeye katılan çocukların yaşam koçları ile danışmanlık ve yol göstericilik ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Kesmez, şunları kaydetti: ''Kursların bitimi ile işlere yerleştirilebilmeleri için çalışmalar yapacağız. Projenin ülke genelinde örnek bir uygulama ve bilimsel-akademik çalışmalarla desteklenmesi sağlanarak çocuk suçluluğunun önlenmesinde sistematik bir çalışma olması amaçlanıyor. Proje kapsamında eğitim gören çocukların zor bir grup olduğu aşikardır. Belli aşamalarda özellikle eğitime alışma süreci içinde bazı sıkıntılar yaşandı. Bunlar genel olarak disipline olma problemleri, madde bağımlılıkları, toplu halde yaşamda kurallara riayetsizlik ve zaman zaman şiddete dönük hareketlerde bulunmaları. Ancak, bu sorunlar yaşam koçları sayesinde en aza indirgendi. 6 aylık projenin ilk 3 ayında sadece 1 çocuk yeniden suça karıştı. Bu genel anlamda önemli başarı. Ancak, bu projeyle kalmayıp onlara destek olmaya devam edeceğiz.'' Kesmez, ilerleyen dönemde CNC operatörlüğü, sıhhi tesisatçılık ve iklimlendirme konularında da mesleki kursların düzenlenmesi hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında ''yaşam koçu'' olarak belirlenen Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eğitimden geçtiğini ifade eden Kesmez, ''Ekipler, çocuklarla ilişkilerini bilimsel ve profesyonel düzeye çıkarabilmek için NLP uzmanı Mehmet Ali Çiçekçi'den 'Danışmanlık ve koçluk, iletişim, kuantum dili, farkındalık ve beden dilini etkin kullanma' konularında eğitim aldı'' dedi.