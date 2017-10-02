Yaşam alanları daralan yaban keçileri tarlalara iniyor

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - TOROSLAR\'daki yaban keçileri, mermer ve taş ocakları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle, beslenebilmek için tarlalara inmeye başladı. Üreme dönemi yaklaşan yaban keçilerinin, bilinçsiz avcılık nedeniyle de nesillerinin tehlikede olduğu açıklandı.

Vahşi yaşamda soyu tükenme riski olan türler listesindeki \'Hassas Türler Kategorisi\'nde yer alan yaban keçisinin, gelecek nesillere aktarılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Eğirdir Şefliği ekiplerince yürütülen koruma faaliyetleri devam ediyor. Türkiye\'de en çok görüldüğü Toroslar\'da bir taraftan bilinçsiz avcılık faaliyetlerinin tehdidi altındaki yaban keçileri ve diğer yaban hayvanları, diğer yandan bu bölgelerde çok yoğun olan taş ve mermer ocakları nedeniyle ciddi tehdit altında. DKMP çalışanlarının yaptığı çalışmalarda, yaşam alanları daralan yaban keçilerinin beslenebilmek için tarlalara kadar indiği belirlendi.

Havanın soğumasıyla birlikte üreme dönemleri yaklaşan yaban keçilerinin, bilinçsiz avcılık faaliyetleri nedeniyle de nesillerinin tehlike altında olduğu belirtildi.

DKMP Isparta Eğirdir Şefliği çalışanlarından Hacı İbrahim Güzel, doğada ve tarlalara kadar inen yaban keçilerini fotoğrafladı. Yaban keçisinin Isparta ve çevresi için büyük öneme sahip olduğunu belirten Güzel, “Canlı çeşitliliği açısından zengin bir varlığa sahip olan Isparta ve çevresi, bu güzel canlıları tarihler boyunca bugünlere kadar barındırmış. Bizler her yıl aralık ve ocak aylarında DKMP tarafından görevlendirilerek bu canlıların sayımını gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu sene sayılarında yüksek oranda artış gözlemleyebiliriz\" dedi.

Yaban keçisinin tarih boyunca yaşayan belki de en dirençli memeli hayvan türlerinden biri olduğunu vurgulayan Güzel, yaban keçilerinin üreme dönemlerinde yasadışı avcılık yapan kötü niyetli kimselere karşı açık birer hedef konumuna geldiğini; bunu önlemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Herkesi bu canlıların varlığının devamlılığı için duyarlı olmaya çağıran Güzel, yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı da gören veya duyanların 156 Jandarma İhbar Hattı\'nı aramasını istedi.



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