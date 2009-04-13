Yasalara Amsterdam modeli

Kaza, doğal afet, terör saldırısı ve benzeri olaylarda ölen ya da yaralananların isimleri, ailelerinin izni olmadan açıklanmayacak.





İktidar partisi kanunlarda ‘’Amsterdam modeli’’ için düğmeye bastı.



AKP Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve arkadaşları tarafından hazırlanan bir kanun teklifi ile kaza, doğal afet, terör saldırısı ve benzeri olaylarda ölen ya da yaralananların isimlerinin, ailelerinin izni olmadan açıklanmaması öngörülüyor. THY’nin Amsterdam’da düşen uçağında ölen ve yaralananların isimleri de Hollanda yasaları uyarınca ailelerine haber verilmeden ve izin alınmadan açıklanmamıştı.



Ağır para cezası



TBMM Başkanlığına sunulan teklif aynen yasalaştığı taktirde bu tür olaylarda ölen ya da yaralananların görüntü ve sesleri de medyada yayınlanmayacak. Aksine davrananlar hakkında ağır para cezası verilecek. İnternet ortamında bu tür yayının yapılması durumunda ise erişim engellenecek.



Teklifin gerekçesinde, İspanya'da 154 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ve Londra'da 7 Temmuz 2005'te meydana gelen terör saldırılarına ilişkin görüntü ve fotoğrafların yayınlanmadığı, Amsterdam'da düşen THY uçağına ait Hollanda medyasında ölü ya da yaralıları gösteren fotoğrafların yer almadığı, ölenlerin isimlerinin önce ailelere bildirildiği ve onların izni olmadan kamuoyuna açıklamadığı kaydedildi. (Gazeteport)





