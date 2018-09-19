Yasalar ne diyor; hediye uçak devletin mi, Erdoğan'ın mı?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jeti yasalar nezdinde değerlendirdi. "Bu hediye uçak kimin; devletin mi, Erdoğan'ın mı?" sorusunu yönelten Yalçın, Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün makamından ayrılırken aldığı hediyeler için, "Kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu hediyeler devleti temsilen cumhurbaşkanlarının şahsına verilmektedir!" açıklamasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Gül'ün aldığı hediyeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in aksine devlete bırakmadığını kaydetti.
Yasalar ne diyor?
3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 'Hediye ve Hibe' başlıklı 14. maddesine göre kamu görevlisi açısından hediyenin 10 gün içinde defterdarlığa değer takdiri için gönderilmesi gerektiği, hediyenin kanunda belirtilen değeri aşması halinde ise, hediyenin ilgilinin çalıştığı kuruma verilmesi gerektiği, aksi davrananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezası olduğu bildirilmekte.
Soner Yalçın'ın "Uçağın sahibi devlet mi, Erdoğan mı?" başlığıyla (19 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:
"Kamu görevlilerinin nüfuzunu kullanarak hediye alması Osmanlı Devleti'nde neredeyse “geleneğe” dönüştü! Türkiye Cumhuriyeti bu kötü davranışın/rüşvetin önüne geçmek için “kılı kırk yararcasına” titiz davrandı.
Bu nedenle…
A. Gül açıklaması
Gerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…
Gerek, 5176 sayılı Etik Kanun…
Gerek, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu…
Ve gerekse, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kamu görevlilerinin aldığı “hediye” konusunu ayrıntılı ele alır…
Yasalara göre kamu görevlisi açısından “hediye”; devlet memurunun tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat olarak tanımlanmıştır.
Örneğin… 3628 sayılı kanunun 3. maddesinde şu yazılı:
– Kamu görevlileri, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır.
Keza.
Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliğin “Hediye ve Hibe” başlıklı 14. maddesinde de şu var:
– Hediyenin 10 gün içinde defterdarlığa değer takdiri için gönderilmesi şarttır. Hediyenin kanunda belirtilen değeri aşması halinde ise, hediyenin ilgilinin çalıştığı kuruma verilmesi gerekir. Bunun aksine davrananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezası söz konusudur!
Peki…
Yasalar -yönetmelikler bu kadar ayrıntılı olsa da umarım, dünyanın en pahalı hediyesini/ uçağı Erdoğan'ın şahsi mal bildiriminde görmeyiz! Şundan:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül makamında ayrılırken aldığı hediyeler için şöyle dedi:
“Kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu hediyeler devleti temsilen cumhurbaşkanlarının şahsına verilmektedir!”
Ve Cumhurbaşkanı Gül aldığı hediyeleri -Ahmet Necdet Sezer'in aksine- devlete bırakmadı!
Şimdi söyleyin bakalım:
Bu hediye uçak kimin; devletin mi, Erdoğan'ın mı?"
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