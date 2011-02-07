'Yasal süreç başlasın'

T24

Havaalanında konuştu



‘Birleşme’ etkinliği



Talat devrede





Başbakan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu arayarak, 28 Ocak’ta yapılan mitingte Türkiye karşıtı eylem ve protestoda bulunanlar hakkında “yasal sürecin başlatılmasını” istedi. Erdoğan, dün KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu aradı ve tepki çeken sözleri konusunda açıklık getirdi.Kırgızistan dönüşü yaptığı açıklamalarda “tüm Kıbrıs Türk halkını” kast etmediğini anlatan Erdoğan, tepkisinin mitingte Türkiye karşıtı pankart açan ve sloganlar atanlara olduğunu söyledi.Erdoğan’a gerekli yerlerle konuşacağı mesajını veren Eroğlu da, Türkiye ile aralarında daha dikkatli bir diyaloğun işlemesi gerektiği üzerinde durdu. Eroğlu da mitingte açılan pankartlar ve sloganlardan kendisinin de “son derece rahatsızlık” duyduğunu ifade etti.Erdoğan, Hatay’a hareketinden önce de havaalanında gazetecilerin “KKTC ve besleme” kriziyle ilgili sorularını yanıtladı. Bütün gösterilerde Güney Kıbrıs’ın bayrağı olduğunu ancak bütün çekimleri incelediğini ve Türk bayrağı göremediğini ifade eden Erdoğan, “Bundan sonra Türk bayrağı getirirlerse şaşmayın. Ama bundan sonrası istismardır” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bir yaklaşım tarzı değildir. Oradaki belli bir grubun her zaman tanıdığımız bildiğimiz bir grubun... Güney’le paslaşan bir gruptur. Bunlar KKTC’nin şu anda sürdürmekte olduğu barış sürecini dinamitlemek isteyen bir gruptur.”Başbakan şöyle devam etti:“Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na (Eroğlu) az önce onu ilettim. Türkiye’ye bu şekilde küfürlerle pankartlarla hakaretlere müsaade edilmemesi gerekir. ’Onların yanında kimlerin olduğunu biz biliyoruz’ diyorlar. ’Biliyorsanız sizler de gereğini yapın’ dedik. Bizler KKTC için Türkiye olarak 1974’ten öncesine varıncaya kadar canını, kanını her şeyini vermiş olan Türkiye’ye, böyle bir yaklaşımı mazur göremeyiz.”Bu arada Eroğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya çağırdı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı “yaşananlardan rahatsız olduğunu” parti başkanlarına aktardı. Öte yandan, Rum Kesimi’nde dün Kıbrıslı Türkler ile Rumlar “yeniden birleşme” adı altında ortak etkinlik düzenledi. Etkinliğe KKTC’den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi temsilcileri, Güney’den ise iktidar AKEL partisi temsilcileri katıldı.Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu da, “Kıbrıslı Türklerin yaptıgı protesto eylemleri ile hiçbir iliskileri olmadıgını” söyledi.Türkiye ile KKTC arasında başlayan “besleme” krizinde 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat devreye girdi. Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağların “kopabileceği” endişesi taşıyan Talat, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talebi istedi. Erdoğan da, Talat’ın görüşme talebine olumlu karşıladı ve bugün Ankara’da Ak Parti Genel Merkezi’nde 11.00’e randevu verdi. Talat’ın mitingle baş-layan krizden duyduğu kaygıları Erdoğan’a aktaracağı öğrenildi.