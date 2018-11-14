T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasal boy sınırı altında avlanan 22 ton balığa el konuldu

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimlerde, yasal boy sınırı altında avlanan  22 ton balığa el konuldu

14 Kasım 2018 14:29

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimlerde, yasal boy sınırı altında avlanan  22 ton balığa el konuldu.

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapotun yasal boy sınırı altında avlandıkları gerekçesiyle el konuldu.

(FOTOĞRAF)

                                                                           

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATarımOrman Müdürlüğü BalıkçılıkSuGürpınar SuHalindeBeylikdüzüOrman Müdürlüğü SuKontrol GörevlileriBüyükşehir Belediyesi ZabıtaKanunuTicari Amaçlı SuAvcılığını Düzenleyen TebliğDenetimler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24