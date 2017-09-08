T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasal boy sınırı altında avlanan 10 ton istavrit ile 390 kilo tekire el konuldu

  İSTANBUL, (DHA)    GÜRPINAR Su Ürünleri Hal'inde yapılan  denetimlerde yasal boy sınırının altında avlanan 10 ton istavrit ile 390 kilo tekire el konuldu

08 Eylül 2017 14:22

 

İSTANBUL, (DHA)    GÜRPINAR Su Ürünleri Hal\'inde yapılan  denetimlerde yasal boy sınırının altında avlanan 10 ton istavrit ile 390 kilo tekire el konuldu. İstavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için 11 cm.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün denizlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlere devam eden  ekipler, yasal boy sınırı altında yapılan kuraldışı avlanmaya geçit vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Boy yasağına uymadığı için 90 ton İstavrite el konulmasının ardından, dün de Gürpınar Su Ürünleri Hal\'inde yapılan  denetimlerde 770 kasa (10 ton) İstavrit ve 30 kasa (390 kg) Tekir’e el konuldu.

 Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan balıklar, Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

  İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, su ürünleri denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayarak, “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak kural dışı avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA    GÜRPINAR SuHalTekirGıda TarımHayvancılık MüdürlüğüneBalıkçılıkSuMüdürlüğününGeçtiğimizBoyGürpınar SuTekireKanununaElMilli Emlak MüdürlüğüneHayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24