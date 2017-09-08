Yasal boy sınırı altında avlanan 10 ton istavrit ile 390 kilo tekire el konuldu

İSTANBUL, (DHA) GÜRPINAR Su Ürünleri Hal\'inde yapılan denetimlerde yasal boy sınırının altında avlanan 10 ton istavrit ile 390 kilo tekire el konuldu. İstavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için 11 cm.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün denizlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlere devam eden ekipler, yasal boy sınırı altında yapılan kuraldışı avlanmaya geçit vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Boy yasağına uymadığı için 90 ton İstavrite el konulmasının ardından, dün de Gürpınar Su Ürünleri Hal\'inde yapılan denetimlerde 770 kasa (10 ton) İstavrit ve 30 kasa (390 kg) Tekir’e el konuldu.

Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan balıklar, Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, su ürünleri denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayarak, “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak kural dışı avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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