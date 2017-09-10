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Dünya

Yasaklı lider Saakaşvili, Ukrayna'ya dönebilmek için eylem yapıyor

Sonat Kerem / Kiev, 10 Eylül, (DHA) - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi’nin lideri Mihail Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasının ardından yeniden bu ülkeye dönme girişiminde bulunuyor

10 Eylül 2017 19:43

Sonat Kerem / Kiev, 10 Eylül, (DHA) - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna’da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi’nin lideri Mihail Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasının ardından yeniden bu ülkeye dönme girişiminde bulunuyor. Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, Saakaşvi ile birlikte ortak eylem yapıyor.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Gürcistan’ı terk ederek Ukrayna’ya yerleşen Saakaşvili, iki yıl önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilip, Odessa ili Valisi olarak atanmıştı.

Poroşenko yönetimiyle ters düşmesi sonrası ise valilikten istifa eden eski Gürcü lider, Yeni Güçler Hareketini kurarak muhalefete geçmişti.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da önümüzdeki sonbahar döneminden itibaren iktidar karşıtı protestolar organize edeceğini açıklamıştı.

Tren istasyonunda protestolar

Saakaşvili, eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko ile birlikte Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Peremış şehrinden Ukrayna’ya gitmek üzere bugün trene bindi. Ancak Ukrayna Demir Yolları’nın, Saakaşvili inene kadar trenin hareket etmemesi talimatı verdiği bildirildi. Garda toplanan kalabalık, trenin Saakaşvili’yi Ukrayna’ya götürmesi talebiyle slogan atıyor.

Tren istasyonunda açıklama yapan Saakaşvili ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, Poroşenko yönetiminin “diktatörlük kurma” girişiminin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Vatan Partisi’nin lideri Timoşenko, Poroşenko’nun bizat trenin Ukrayna’ya gitmemesi için talimat verdiğini belirtti.

Ukrayna internet siteleri, trende yaşananları canlı yayında ekranlara getiriyor.

 

(Fotoğraflı)

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