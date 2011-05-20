'Yasaklı kitapların' sorumlularını açıkladı!

T24 - Başbakan Erdoğan, Van'da halka seslendi. İşte Başbakan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları şöyle, 'Belge bir bu çok önemli. Bu bakanlar kurulu kararnamesi. Diyor ki, Bağdat’ta Necah basımevinde Kürtçe olarak bastırılmış olan kitabın dağıtılmasının ve yurda sokulmasının yasaklanması, toplatılması kararlaştırılmıştır. İmza kim biliyor musunuz? İsmet İnönü ve CHP’nin bakanlar kurulu...'





Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



Tarih 4 Ekim 1944. Tabi şimdi sayın Kılıçdaroğlu herhalde bunları öğrendi ki yeni bir şey söylüyor. Biz yeni CHP’yiz diyor. Ama yeri geldiği zaman da ne diyor, biz Türkiye’nin en eski partisiyiz diyor.



Belge iki. Suriye’de yapılıp yurdumuza sokulan 1763 ve 1764 sayılı Kürtçe plağın yurdumuza sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması, mevcutlarının toplattırılması kararlaştırılmıştır. 28 Ekim 1944. İmza reisi cumhur İsmet İnönü ve CHP’li bakanlar kurulu.



Şimdi geliyorum üçüncü belgeye. Ölü Haço oğlu, Süleyman Haço tarafından yazılarak 1948 yılında Halep’te bastırılan, Modern Kürt Edebiyatı isimli kitabın, yurda sokulmasının yasak edilmesi toplatılması kararlaştırılmıştır. 25 Kasım 1949 imza İsmet İnönü.



Belge dört. Kürt Fukara Hayır Cemiyeti tarafından 1932 yılında El Cezire’de basıtırılan kitabın yurda sokulmasının yasak edilmesi ve elde edileceklerinin toplattırılması kararlaştırılmıştır. 25 Kasım 1949 imza İsmet İnönü. Altta CHP’li bakanlar.



Belge beş. Ahmedi Hani tarafından yazılan ve İstanbul’da Nemci İstikbal Matbaası’nda basılan kitabın dağıtımının dağıtımının yasak edilmesi ve elde edileceklerinin toplattırılması kararlaştırılmıştır. 13 Nisan 1950 imza reisi cumhur İsmet İnönü.







