-Yasakları yasaklamak gerek İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, yasaklarla bir yere varılamayacağını ifade ederek, ''Türkiye'de bir yasak olacaksa, yasakların yasaklanması gerektiğine inanıyorum'' dedi. Bakan Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçını izlemek için Fiyapı İnönü Stadı'na geldi. Burada yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kılıç, Fenerbahçeli taraftarların tribünlerde yerini aldığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: 'Yasaklarla bir yere varılamayacağı kanaatindeyim. Ben Türkiye'de bir yasak olacaksa, yasakları yasaklamak gerektiğine inanıyorum. Zaten İl Güvenlik Kurulu'nun da bu o yönde bir kararı olmadığı bilgisi bize intikal ettirildi. Taraftar derneklerine düşen görev varsa, onlar görevlerini harfiyen yerine getireceklerdir. Tüm takımlarımızın taraftarları aynı bayrağa inanmış kardeşlerdir. Herkesin bunu böyle görmesi lazım.''