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Spor

Yasakları yasaklamak gerek İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2011 23:57

-Yasakları yasaklamak gerek İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, yasaklarla bir yere varılamayacağını ifade ederek, ''Türkiye'de bir yasak olacaksa, yasakların yasaklanması gerektiğine inanıyorum'' dedi.   Bakan Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçını izlemek için Fiyapı İnönü Stadı'na geldi. Burada yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kılıç, Fenerbahçeli taraftarların tribünlerde yerini aldığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:  'Yasaklarla bir yere varılamayacağı kanaatindeyim. Ben Türkiye'de bir yasak olacaksa, yasakları yasaklamak gerektiğine inanıyorum. Zaten İl Güvenlik Kurulu'nun da bu o yönde bir kararı olmadığı bilgisi bize intikal ettirildi. Taraftar derneklerine düşen görev varsa, onlar görevlerini harfiyen yerine getireceklerdir. Tüm takımlarımızın taraftarları aynı bayrağa inanmış kardeşlerdir. Herkesin bunu böyle görmesi lazım.''

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