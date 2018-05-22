"Yasaklanmış bilgi" dediler hakkında soruşturma açtılar; akademisyen Şık: Açıkladığım 10'da 1 bile değil!

Cumhuriyet gazetesindeki "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi" başlıklı haber dizisi nedeniyle "Yasaklanmış bilgileri açıkladığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan KHK ile Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, halk sağlığı, kamu sağlığı adına yürütülen çalışmaların yasak konusu olamayacağını belirterek "Ben emin olduğum konuları açıkladım ve bu bile açıklanması gerekenlerin 10'da 1'i bile değil" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası'nda geniş çaplı bir araştırma yaptı. Kanser vakalarında çevre kirliliğinin rolüne ışık tutan çalışmanın sonuçları ise halktan gizlendi. Araştırmanın sonuçlarını yazan Bülent Şık hakkında 'Yasaklanan bilgileri temin', 'yasaklanan bilgileri açıklama' gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın şikâyeti üzerine İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma açıldığını belirten Şık "Savcılık yazısında üç suçlama var görünüyor ancak 'Başsavcılıkça takdir olunacak diğer suçlar' gibi bir ifade daha var, ama ne kastediliyor onu anlayamadık" dedi.

"Sağlık Bakanlığı'nın başka bir çalışması açıklanmadığı gibi unutuldu gitti"

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'a konuşan Şık, çalışmanın açıklanmamasıyla ilgili "Bakanlığın araştırma çalışması hakkında nasıl bir eylem planı içinde olduğunu bilmiyorum; bu sorunun muhatabı bakanlıktır" dedi ve şunları söyledi:

"Bu çalışma toprak, su, hava, yeraltı ve yer üstü, Marmara Körfezi'ndeki deniz canlıları, Ergene Çayı'nın çıktığı kaynaktan döküldüğü noktaya kadar çeşitli yerleşim noktalarından ve çok çeşitli parametreleri dikkate alarak yapılmış bir çalışma. Aslında bir ülkede böyle büyük bir halk sağlığı çalışmasının yapılmış olması gurur vericidir. Ama sadece bu çalışma değil ülkemizde Gıda Tarım Bakanlığı da çeşitli araştırma çalışmaları yapar ama tek birinin bile sonuçları açıklanmaz. Yıllar önce Sağlık Bakanlığı çok kapsamlı, ülke genelinde yıllarca süren tütün araştırması yapmıştı; sonuçları açıklanmadığı gibi unutuldu gitti."

"Açıkladıklarım 10'da 1'i bile değil"

"Halk sağlığı, kamu sağlığı adına yürütülen çalışmalar yasak konusu olmaz, elde edilen verilerin gizlenmesi kabul edilemez. Edilmemelidir" diyen Şık "Ben emin olduğum konuları açıkladım ve bu bile açıklanması gerekenlerin 10'da 1'i bile değil ve bu kısmi çalışma sonuçları bile o bölgelerdeki sularda ciddi bir kimyasal kirlenmeye işaret ediyordu. Bu kirliliğin nedenini tarımsal ve endüstriyel faaliyetler olarak görmek olanaklıdır. Bütün bunları Cumhuriyet gazetesindeki yazı dizisinde de yazmıştım zaten" diye konuştu.