Aristo'nun yasaklı 'seks kılavuzu' açık artırmada

İngiltere'de 200 yıldan fazla bir süredir yasaklı, cinsellik ve hamilelik üzerine bir kitap Edinburgh'ta müzayede ile satışa çıkarıldı.

Aristo tarafından yazıldığı öne sürülen ve ilk olarak 1680 yılında ortaya çıkan Compleat Master-Piece adlı kitap cinsel ilişkiler ve hamile kalmak üzerine çeşitli fikirler içeriyor.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, Kitap, İngiltere'de 18. yüzyılın ortasından 1960'lara kadar yasaklı kaldı. 1760'larda yapılan bir baskının fiyatı gelecek hafta yapılacak satışta 400 sterline kadar çıkabilir.

Lyon and Turnbull müzayede evinden bir kitap uzmanı, kitabın bugünkü toplumda "kötü" düşünülecek herhangi birşey içermediğini söyledi.

Cathy Marsden, "Çok popülerdi. Muhtemelen bu türde çıkan kitaplar arasında en fazla basılandı, çok sayıda baskısı yapıldı" dedi.

Cinsel zevk

Kitap, yeni ebeler ve yeni evli çiftler için bir rehber gibi tasarlanmış ve evlilik dışı risklerin olası sonuçları ile ilgili uyarılar içeriyor.

Marsden "Çiftleri hamilelik sırasında evlilik dışı ilişki gibi bir günah işlemeleri durumunda çocuklarına olabilecekler konusunda uyarıyor" dedi.

"Bebeğiniz çok saçlı doğabilir ya da Siyam ikizleri anne babaların günahlarından dolayı oluyor gibi uyarıların olduğu ilginç yerler var."

"Ayrıca 17. yüzyılda hakim bir fikir olan kadının cinsel birleşmeden zevk almasının hamile kalması için yararlı olacağı gibi değerlendirmeler de var." Kitapta ayrıca hem kadının hem de erkeğin cinsel ilişkiden zevk alması gerektiği belirtildi.

Bunun ilginç olduğunu belirten Marsden, "daha sonra kadının hamile kalmak için zevk almak zorunda olmadığı farkedildiğinde bu artık önemsenmemeye başlandı" dedi.

Marsden kitabın Aristo tarafından yazıldığının söylendiğini ancak onun yazılarının bu kitapta çok az yer aldığını söylüyor. Kitabın yazarının kim olduğu ise bilinmiyor.

Marsden "Kitabın neden Aristo adıyla çıktığını bilmiyoruz, ama bir ihtimal kulağa daha iyi geldiği ve kitabı olduğundan daha değerli kılacağı için" diyor. Marsden, kitabın birçok kitabın ahlaka aykırı olduğu iddiasıyla satışının yasaklandığı 18. yüzyıl ortalarında çıkmış olabileceğini söyledi.

Karaborsa satışları

Kitabın satışı İngiltere'de 1961 yılında kadar yasaktı ancak Viktorya dönemi boyunca Yeni Zelanda gibi yerlerden yasal olarak edinilebiliyordu.

Ancak kitap ayrıca karaborsada da popülerliğini korudu ve uzun bir süre satışı el altından yapıldı. Marsden kitabın yasaklanmasının temel nedenlerinden birinin içindeki resimler olduğunu söyledi.

Kitapta anne karnında bir bebek, bebeğin görülmesi için kesik anne karnı, saçlı bebekler ve göbek bağları gibi çizimler bulunuyor.

Aynı müzayede evinde başka bir kitap uzmanı olan Simon Vickers ise 18. yüzyılda bu kitabın baskısının tıp kitaplarından daha fazla yapıldığını söyledi.

Vickers "Ancak Aristo'nun Compleat Master-Piece'i yavaş yavaş beğenilmemeye ve ahlaksız bulunmaya başlandı ve 1961 yılına kadar İngiltere'de yasaklı kaldı"dedi.

16 Ocak tarihinde Edinburgh'ta müzayedede satışa çıkarılacak kitap 1766 baskısı.