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Yasak yürüyüşe yoğun güvenlik önlemi İNEGÖL/ORHANGAZİ/SUSURLUK (A.A)

09 Ekim 2011 12:52

-Yasak yürüyüşe yoğun güvenlik önlemi İNEGÖL/ORHANGAZİ/SUSURLUK (A.A) - 09.10.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında yapılmak istenen, ancak Valilik tarafından yasaklanan yürüyüş nedeniyle, kentin Ankara, İstanbul ve İzmir girişlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı.  Kentin doğusunda İnegöl-Ankara karayolunun Mezitler mevkisindeki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakımevi önünde önlem alındı.  500'ü aşkın jandarma ve polis ekibinin görev yaptığı kontrol noktasında, otobüsler başta olmak üzere özellikle yolcu taşıyan araçlar durduruluyor, kimlik ve plaka sorgulaması yapılıyor.     2 itfaiye aracı, 2 ambulans, 2 greyder ve 2 panzer de bölgede hazır bekletiliyor. Kentin kuzeyindeki Yalova-Bursa karayolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda, jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.  Araçları durdurarak plaka ve kimlik sorgulaması yapan ekipler, başta yolcu taşıyan araçlar olmak üzere şüpheli gördükleri vasıtalarda arama yapıyor.  Kontrol noktasında, 2'şer panzer, itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor.  Bursa-İzmir karayolunun, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Bandırma kavşağı mevkisinde de çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

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