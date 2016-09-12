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Yasak ve ceza yine fayda etmedi; kurbanlıklar sokak ortalarında kesildi

İstanbul'da yeşil alanlar, oto yıkamacılar mezbahaya döndü

12 Eylül 2016 16:34

İstanbul'da, 196 liralık para cezası ve yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını yine evlerinin bahçelerinde, yeşil alanlarda ve oto yıkamacılarda kesti.

Kağıthane’de bir sitenin bahçesinde büyükbaş kurbanlık kesildi.

İstanbul’un bazı semtlerindeki oto yıkama dükkanları da kurban kesim alanlarına çevrildi.

Beyoğlu’nda bir oto yıkama dükkanında kurbanlıklarını kestiren vatandaşlar sokak ortasında uygunsuz koşullarda kurban etlerini kesti. Kesilen bazı etlerin asfalta konulduğu görüldü.

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