Yasak ve çatışma boyunca hayatını kaybeden 227 kişinin cenazesi kimlik tespiti bekliyor!

Kürt illerinde Ağustos 2015’ten bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerden 227 kişinin cenazesi kimlik tespiti için bekliyor. Çatışma bölgelerinde oluşturulan kriz masalarından 21 Haziran günü HDP Genel Merkezine sunulan raporda 227 cenazenin kimlik tespiti için beklediği belirtildi.

Evrensel’den Serpil Berk’in haberine göre, raporda Cizre’de 189 gün süren yasak boyunca yaşamını yitiren 291 kişiden 59’unun kimliği henüz tespit edilemedi. 6 kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur’da yaşanan çatışmalarda ölen 55 kişinin kimliği tespit edilirken, 26 kişinin cenazesi ise Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Antep’teki adli tıp kurumlarında (ATK) bekletilip kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İdil’de çatışma süreci boyunca toplam 61 kişinin cenazesi hastanelere getirilirken bunlardan 56’sı defnedildi. Kimliği belirlenemeyen 13 cenazenin bir kısmı hastane morglarında bekletilirken bir kısmı ise kimsesizler mezarlığına defnedildi.

7 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin’de 71 kişi yaşamını yitirirken, kimliği belirlenemeyen 3 cenaze Mardin Halk Mezarlığında defnedildi, 14 cenaze Mardin Devlet Hastanesinde, 7 cenaze ise Urfa’daki ATK’lerde bekletiliyor.

Yüksekova’da ise 5 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ağustos ayından beri uygulanan ablukalarda toplam 98 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre ATK’lerde bekletilen 51 kişinin cenazesi daha sonra kimsesizler mezarlığına gömüldü. Temmuz ayından beri 96 kişinin yaşamını yitirdiği Şırnak merkezde ise 16 cenaze devlet hastanesi morgunda, 25 cenaze Habur’daki ATK’lerde bekletiliyor. 13 cenaze kimsesizler mezarlığına gömüldü.

'Ailelerin cenazelerini almaları engelleniyor'

Ablukaların başladığı Temmuz 2015’ten beri çatışma bölgelerinde 227 kimliği tespit edilemeyen 825 kişi yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin görüştüğümüz Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Şırnak merkezde bugüne kadar 29 cenazenin kimsesiz adı altında gömüldüğünü, sonrasında 16 cenazenin aileler tarafından alındığını söyledi.

Ailelerin hâlâ cenazelerini beklediğini ifade eden İrmez, Silopi’de cenazelerini almak için başvuran ailelerin dilekçelerinin kabul edilmediğini, savcılık tarafından ailelere getirilen yasağın gerekçe gösterildiğini, ailelerin yasak kalktıktan sonra gelmelerinin söylendiğini vurguladı. İrmez ayrıca kimlik tespiti için kan vermek isteyen ailelerin de engellendiğini ifade etti. Şırnak’ta halen sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirten İrmez, “Yasağın devam etmesinin nedeni, evlerin yakılıp yıkılmasının tek gerekçesi Şırnak’ın kültürel yapısını değiştirmektir. Buna rağmen Şırnak halkı her gün bizleri arayarak yasağın ne zaman biteceğini evlerine dönmek istediklerini söylüyor” dedi.

11 cenaze kayıp

Cizre’de öldürülen 11 kişiye ait cenazenin ise ortada olmadığı ortaya çıktı. DİHA’nın haberine göre çocuklarının bodrumlarda olduğunu öğrenerek Cizre’ye gelerek başvuruda bulunan ailelerden edinilen kayıp cenazelerin isimleri şöyle: “Hacer Aslan, Abdullah Gül, Osman Gökhan, Serdar Pişkin, Mehmet Püskül, Lokman Bilgiç, Yakup Dadak, Fidan Dadak, Sercan Oğun, Murat Arslan ve Agit Aydın.”