Yasak TIR'cıları durdurmadı, üçüncü köprüden geçişi pahalı bulan şoförler ceza pahasına FSM'den gidiyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos’ta açıldıktan sonra, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ağır tonajlı kamyon,otobüs ve TIR’ların geçmesi yasaklandı. Ancak, yasağa rağmen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde kamyon trafiği kesilmedi. 3-4-5-6 akslı araçların otoyol ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden en yüksek geçiş ücretinin 164 lirayı bulması, yolun uzaması nedeniyle, riski seven kamyoncular ve TIR’cılar 92 lira trafik cezasını göze alarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş yapıyorlar. Polise yakalanmayanlar 92 lira cezadan da kurtuluyor.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yasağa rağmen geçiş yapan ağır tonajlı araçlara,HGS-OGS geçişi sırasında ceza kesilmiyor. Kamyon, TIR ve otobüsler, aracın büyüklüğüne göre, Asya yakasına geçişte 15 ile 40 lira arasında ücret ödüyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerken aracın büyüklüğüne göre 21 lira ile 49.3 lira arasında ödeme yapıyorlar. Ayrıca paralı yolda seyrettikleri her kilometre için 24 kuruş ücret ödemek zorundalar. Paralı yola Avrupa yakasında İSTOÇ TEM Kavşağı’ndan girip, Asya Yakası’nda en uzun mesafe olan Çamlık’tan çıkan 6 akslı bir TIR, otoyol ve köprü geçişi dahil 164 lira 40 kuruş ödüyor. Aynı hattan giden üç akslı bir kamyonun geçiş ücreti ise 76 lira 55 kuruş.Şoförler, polise yakalanmamak içinse sol şeridi kullanmayı tercih ediyor.

Polisler emniyet şeridinde veya bağlantı yollarında bekledikleri için birçok araç kaçak geçiş yapabiliyor. Bazı şoförler ise trafik polislerinin daha az kontrol uyguladığı geceleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmeyi tercih ediyor. Şoförler, trafik polislerine yakalandıkları zaman sadece 92 TL para cezası ödüyor ve 20 ceza puanı kesiliyor.

200 lira zarar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yaparken trafik polislerine yakalanan kamyon şoförü Bilal Yılmaz, “Bu köprüden geçiş yapınca maliyet çok az oluyor. 3’üncü köprüden geçiş ücreti 50 lira. Bunun yanında kilometre başına para kesiliyor. Yani benim geçiş ücretim yol ücretiyle birlikte 100-150 lira arasında oluyor. Ayrıca buna bir de yol uzun olduğu için mazot parasını eklediğimizde 200 lira zararım oluyor” dedi. Trafik polisleri tarafından yakalanan Özkan Öztekin ise, “TEM yolu üzerinde tabelalar iyi yerleştirilmemiş. TEM üzerinde 3’üncü köprü tabelası var, ancak üzerinde Edirne yazmıyor. Ben de şimdi geçişi kaçırdım. Bu nedenle zorunlu olarak buradan geçiyorum. Ancak birçok arkadaşımın daha ucuz olduğu için bu köprüden geçtiğini biliyorum. Burada sadece 92 lira para ve puan cezası var. 3’üncü köprü yolunda maliyet çok yükseliyor. Geceleri polis olmadığı için şoförler geç saatlerde bu yolu daha çok kullanıyor. Asya yakasından Avrupa tarafına geçen bir kişi ücretsiz olarak geçiyor. Geri dönüşte de sadece HGS parası veriyor. Yakalanmayana ceza yok” dedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek maliyet nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü tercih eden kamyon ve TIR’ların 20 ceza puanı nedeniyle ilk günlere göre az geçiş yaptıklarını bildirdiler. Bu nedenle ortalama 100 araca ceza kesildiğini belirten polis yetkilileri, şu bilgileri verdiler: “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Avrupa yakasından köprüye girecek olan kamyonlar için Hasdal’da oluşturulan kontrol noktasından kamyonlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönlendiriliyor. Buna rağmen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahına giren araçlar köprü girişinde durdurularak sürücüsüne 92 lira ceza kesiyor. Bunun yanında ceza puanı olarak ehliyetlerine 20 ceza puanı uygulanıyor. 5 kez geçmesi durumunda 100 puana ulaşınca sürücünün ehliyetine el konuluyor. Anadolu yakasında da Ümraniye Çamlık’ta bir kontrol noktası bulunuyor. Durdurulamayan sürücüler için kamera sistemi devreye sokularak plakaya ceza kesiliyor. Bazı şoförlerin trafik tabelalarının yetersiz olması nedeniyle kasıt dışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne girdiklerini söylemeleri üzerine bu konu ile ilgili de çalışma başlatıldı. Daha büyük ve okunaklı tabelaların konulması ile ilgili Karayolları Müdürlüğü ile görüşüldü.”