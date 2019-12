-YASAK SİGARA ÜRETİMİNİ AZALTTI MERSİN (A.A) - 23.10.2010 - Türkiye'deki sayılı sigara üreticilerinden Mersin'de kurulu European Tobacco AŞ'de kapalı alanda sigara içme yasağının getirilmesinin ardından üretimde yüzde 25 azalma oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, 2004 yılında faaliyete geçtiklerini ve halen 12 çeşit sigaranın üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kapalı alanlarda sigara içme yasağının getirilmesinin ardından sigara tüketiminde azalma olduğunu gözlemlediklerini belirten Arslan, buna bağlı olarak üretimlerinin de azaldığını vurguladı. Türkiye'nin önde gelen ve sayılı sigara üreticilerinden birisi olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: ''Şu an kapalı alanda sigara içme yasağının olmadığı dönemlere göre yüzde 25 civarında üretimimiz düştü. Çünkü vatandaş artık arzuladığı gibi istediği her alanda sigara içemiyor. Aslında dumansız hava sahasını bende destekliyorum. Ancak yasakla sigara içmeyenlerin hakkı korunurken, sigara içenler için de yeni alanlar oluşturulmalı. Öyle ki, yaklaşan kış aylarında sigara içen insanlar, değişik bir akşam yaşamak için çıktıkları mekanlarda sigara içme özgürlüklerinden oluyorlar. O nedenle sigara kullanmayanların yaşadığı istediği mekana gidebilme özgürlüğü, sigara içenler için de geçerli olmalı. Yani bir başka deyişle, sigara kullananlar için de özel yerler olmalı.'' Getirilen yasağın kapsamında bazı değişiklikler olmasını talep eden Arslan, bu konuda ilgililerden destek beklediklerini kaydetti. -KAÇAK SİGARA TÜKETİMİ ARTTI- Tütün ve tütün mamullerine yapılan son zamların ardından tekel büfelerinde 5 liranın altında sigara bulabilmenin güçleştiğini anlatan Arslan, bu nedenle halkın kaçak sigara ve tütüne yöneldiğini savundu. Kaçak yollardan getirilerek piyasaya sürülen sigaraların ülke ekonomisine büyük darbe vurduğuna işaret eden Arslan, ''Tahminlerimize göre Türkiye'deki sigara tüketiminin yüzde 10 ile 15'ini kaçak sigara oluşturuyor. Bundan dolayı ülkemizin yıllık vergi kaybı yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında. Bu nedenle kaçak sigara hem ülke ekonomisini, hem de biz sigara imalatçılarını olumsuz etkiliyor'' dedi. Geçmiş dönemlerde sigaraya zam yapılmaması konusunda Maliye Bakanlığı'na, kaçak sigara satışının önlenmesi için de İçişleri Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrükler Başmüdürlüğü ve Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu'na başvurduklarını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: ''Devlete belli bir vergi vermemizin yanında, istihdam yaratıyoruz. Ancak, son zamanlarda sigaraya yapılan zam, vatandaşları açıkta satılan tütüne ve kaçak sigaraya yöneltti. Her köşede, sarmalık tütün görmek mümkün. Ayrıca, kaçak sigara satışları sektörü olumsuz etkiliyor. Bu durum bizim gibi yasal gerekleri yerine getiren sigara fabrikalarına zarar veriyor. Devletin de KDV ve vergi kaybına yol açıyor. Bunun için acil önlemler alınarak, kaçak sigara ile mücadelede etkin bir yol izlenmeli.''