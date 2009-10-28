'Yasak harf' yazan memura inceleme

İçişleri Bakanlığı, Kenan Kırkaya isimli vatandaşın çocuğuna koyduğu Hêvi Jîyan isimli nüfus cüzdanını veren görevli için inceleme başlattı.



Ankara Çankaya Nüfus İdaresi, kızına Kürtçe isim koymak isteyen Kenan Kırkaya’nın üzerinde şapka bulunan (e) ve (i) harflerinin kullanıldığı ‘Hêvî Jiyan’ ismine ‘dalgınlıkla’ olur verdi ve kayıtlara geçti.



Dicle Haber Ajansı’nda muhabir olarak görev yapan Kenan Kırkaya, yeni doğan kızına nüfus cüzdanı çıkartmak için gittiği Çankaya Nüfus İdaresi’nde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hêvî umut, Jiyan ise yaşam demek. Kızıma Kürtçe isim vermek üzere gittim. Kızımın annesinin de ismi Newruz ama o dönemde, (w) ile yazmamışlar, Nevruze diye yazmışlar. Nüfus memuruna koymak istediğim ismi söyledim. İlgili memur iki-üç telefon görüşmesi yaptı ve ‘Tamam’ dedi. Çok mutlu oldum. Bu iki harfin bilgisayarda nasıl yapılacağını da ben gösterdim. Kızım annesiyle aynı kaderi yaşamamış oldu.”

Durumun önceki gün bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine-İçişleri Bakanlığı, inceleme başlattı. Nüfus cüzdanını üzerinde şapka bulunan ‘e’ ve ‘i’ harfleri kullanarak hazırlayan nüfus memuru ifadesinde Türkçe’de e harfinin üzerinde şapka olmadığını bildiğini, dalgınlıkla yazdığını söyledi.



İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, ise Kürtçe’de kullanılan (w), (q) ve (x) harflerinin nüfus cüzdanlarında yasal değişiklik yapılmadan kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi. Yetkili Sadece (a), (I) ve (u) harfleri üzerinde inceltme işareti konulabildiğini, ancak (e) harfi üzerinde inceltmenin kullanılmadığını söyledi. Daha önce de Mersin’de yaşayan bir aile, çocuklarına Ciwan Cemil ismini vermek istemiş ancak ‘W’ engeliyle karşılaşınca aile, ‘W’ yerine çift ‘V’ kullanmak zorunda kalmıştı.



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