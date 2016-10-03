Yasak dinlemeyen Eskişehirspor taraftarı maçı delikten izledi

Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig’den geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Ligi’ne düşen Eskişehirspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak her yolu deniyor. Eskişehirspor'luların, 2 Ekim'de gerçekleşen Boluspor maçını delikten izleme çabaları, stat dışında ilginç görüntülere yol açtı.

AMK Spor'da yer alan habere göre, geçen sezon yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor’da, taraftarlar stadın dışına yerde yatarak, ambulans ve itfaiye kapılarının altından maçı takip etti. Hem TFF 1. Lig maçlarının televizyonda yayınlanmaması hem de taraftarın cezalı olması, maçın izlenmesine engel olamadı.

Eskişehirspor ile Boluspor arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonlandı.