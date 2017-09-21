"Yasak" denen elektronik sigaralar yok satıyor; Doğubank'ta aleni, Şişli'de 'tezgah altı'

İstanbul Beyoğlu'nda polisin sosyal medyada organize edilen bir partiyi basmasıyla gündem olan elektronik sigaraların internet üzerinden büyük bir pazar olduğu ortaya çıktı. Satışı yasak olan ürünleri satanlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmasına rağmen Doğubank ve Tahtakale tezgâhlarında 'aleni', Şişli gibi yerlerde ise 'tezgâh altı' satılıyor. Elektronik sigaralar, normal sigaradan daha zararlı olduğu belirtiliyor.

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun izlenim haberi şöyle:

İstanbul'da 19 Eylül’deki elektronik sigara partisine yapılan polis operasyonunu ‘Likit baskını’ başlığıyla gündeme taşıyan Habertürk, aslında yasak olan bu ‘sigara’nın devasa piyasasını mercek altına aldı. Sigarayı bırakmak isteyenler için “Daha az zararlı” denilerek pazarlanıp hayatımıza sokulan elektronik sigaranın fiyatı 250 lira ile 350 lira arasında değişiyor. ‘Çakma’ları da daha ucuza da bulunabilirken, 600 liraya satılanı bile var.

Satışı yasak olan ürünleri satanlar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmasına rağmen internette elektronik sigara satan onlarca site bulunuyor. Özellikle Doğubank ve Tahtakale’de tezgaâhlarda, Şişli gibi ilçelerdeki çeşitli dükkânlarda, kimi de tezgah altında satışı yapılıyor.

‘Tabii ki yasak'

Elektronik sigara temin etmek için girdiğimiz bir telefon mağazasının sahibinin söyledikleri adeta itiraf niteliğinde. 3 farklı elektronik sigara satışı yapan esnaf, ürünün yasak olduğunu itiraf ederken, tezgâhtaki ürünleri Çin’den getirttiklerini söylüyor: “Tabii ki satışı yasak. Ne yapalım? Kullanana bir sıkıntı olmadığı için biz de satıyoruz. Yakında bir tane gelecek Çin’den. O çok kaliteli. Ben de onu kullanıyorum zaten. Patlamalar kalitesiz ürün kaynaklı. Bozuk parayla aynı yere koyunca patlıyor. Pille temas etmemesi gerek.”

Her tezgâhta var

Müşteri gibi gittiğimiz Tahtakale ve Doğubank’ta da elektronik sigara aradık. En az 10 işyerine girdik ve hepsinden aldığımız cevap aynı: “Yasal değil ama satıyoruz.” Elektronik eşya satan hemen hemen her dükkânda bulunan e-sigaralar kadar beraberinde satılan likitler de ilgi görüyor. Yaklaşık 50 çeşit aromadan oluşan likitler, hem açık dolduruluyor hem de paketli satılıyor. Tıpkı parfüm alır gibi demoları koklayarak e-sigaranın aromasına karar veriliyor. Başka bir esnaf ise şunları söylüyor: “Size yasal, bize değil. Yani satmamız yasak. Ama ne yapalım? Tansiyon aleti de satıyorum ama kimse almıyor. Ben de bunu satıyorum.”

‘Türkiye yetkili bayisiyiz'

İnternette ise elektronik sigara satan onlarca site var. Buralardaki tanıtımlar ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Bir sitede “Elektronik sigara Türkiye yetkili bayisi” ibaresi yer alırken, bir başkası da “Misyonumuz elektronik sigara ile sigarayı bıraktırmak, daha sağlıklı bir nesil için yaşamak”, “Sigara kullanan bir ekibin sigarayı bırakması ile ortaya çıkan bir projenin sonucudur” diyor.

Hanutçusu bile var

Tahtakale’de dolaşırken yanımıza gelen bir kişi “Ne lazım? Elektronik sigara, tütün, CD var” diyerek bizi pasajın içine çekmeye çalışıyor. E-sigara aradığımızı söyleyince de “Size öyle bir ürün vereceğim ki bana dua edeceksiniz. Bu ürün sayesinde 4 günde bırakacaksınız sigarayı. Her şey dahil 250 lira. Alın ve bana da yeni müşteriler getirin” diyor.

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