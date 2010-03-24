Yasak aşk TBMM'deki koltuğundan etti

T24 - Sekreteryasında çalışan bekar F.K. ile 'yasak aşk' yaşadığı, gayrimeşru çocuk sahibi olduğu ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca, görevinden alındı. Koca, Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atandı. TBMM Genel Sekreterliği'ne yeni isim arayışı başladı.



TBMM'deki yasak aşk iddiaları, Türkiye'nin Başbakanlık Müsteşarı'ndan sonra ikinci önemli bürokratı konumundaki TBMM Genel Sekreteri Koca'yı koltuğundan etti. Başkenti karıştıran soruşturma, TBMM Başkanlık Divanı'na gönderilen iki ihbar mektubu nedeniyle açıldı. İhbar mektuplarında evli ve iki çocuk sahibi Koca'nın sekreteri F.K. ile yasak ilişki yaşadığ, F.K.'nin bu ilişkiden 11 Ocak 2010'da bir erkek bebek sahibi olduğu öne sürülürken, Koca iddiaları reddetti.





Spermler bankadan iddiası



TBMM Başkanlığı, 'yurtdışına giderek sperm bankası aracılığıyla çocuk sahibi olduğu' da öne sürülen F.K.'yi doğum sonrasında Koca'nın sekreteryasından alarak, basın ve küpür işlemlerinin yapıldığı birimde görevlendirdi. F.K.'nin yurtdışında sperm bankasından çocuk sahibi olunduğu iddialarının gerçekdışı olduğu belirtilen ihbar mektubunda, pasaport çıkışlarının kontrol edilmesi istenmişti.



F.K.'nin kullandığı izinlerin ayrıntılarıyla hesaplandığı ihbar mektubunda, Koca'nın 93 gün işe gelmeyen F.K.'yi sahte evrakla ve mevzuata aykırı olarak gelmiş gibi gösterdiği belirtilerek, "Evrak sahtekarlığı yapıldığından, Ali osman Koca ve İdari Şube Müdürü Hamit Eşen, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle adli makamlarda yargılanmak durumundadırlar" denildi.





Akşit "sorumlu" dedi



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Şahin, son Başkanlık Divanı toplantısında konuyu gündeme getiren muhalefet milletvekillerine, "Ben de endişeliyim. Tayin ettiğim muhakkikin raporunu bekliyorum. Sonucuna göre gereğini en katı şekilde yerine getireceğim" dedi.



"F.K.'nin kullandığı izinlerde evrak sahtekarlığı olup olmadığı, sperm bankasına başvuru için yurtdışına çıkıp çıkmadığı, çıktıysa tarihleri" gibi unsurları inceleyen ve geçtiğimiz hafta raporunu tamamlayan TBMM Başmüşaviri M. Haluk Akşit, usulsüz izinler konusunda Koca'yı sorumlu tuttu ve "görevden alınması" yönünde görüş bildirdi.





Başbakanlık'a gitti



Koca, rapor doğrultusunda görevden alındı. Daha önce valilik veya benzer bir göreve atanma talebinde bulunan Koca, Başbakanlık Başmüşavirliği'ne gönderildi. Başbakanlık kaynakları, TBMM'den Koca'nin atanması için muvafakat istendiğini kaydetti.





