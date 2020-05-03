Yasağı ihlal etti: Yakalanınca polisi yumrukladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezintiye çıkan iki şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerinden kimlik isteyen polisleri darp ederek yaralayan 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Caddesi üzerinde korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir motosiklet olduğu ihbarı alan polis ekipleri takip başlattı. Murat İ. idaresindeki motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası durdurulan motosikletteki şahıslardan Murat İ., kendisinden kimlik isteyen polise yumruk ile karşılık verdi.

Çıkan arbedede yüzüne yumruk isabet eden polis memuru yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Murat İ. ve yanındaki şahıs Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

(İHA)