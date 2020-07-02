Yasağa rağmen asker uğurlamasında tünel kapatıp konvoy oluşturan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de Koronavirüs salgınına rağmen önü kesilemeyen asker uğurlama eğlencesinde araçlarıyla konvoy oluşturan ve tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 30 Haziran'da Kağıthane'de asker uğurlama konvoyu oluşturarak tüneli kapatan ve görüntüleri yayınlanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan ve maske takmayıp sosyal mesafeye uymayan 4 sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücülere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili maddeler gereğince de toplam bin 56 lira para cezası verilerek, "Kara, deniz, hava veya demiryolları ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' mevzuatı gereği adli işlem yapılmak üzere Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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