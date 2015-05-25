Yasadışı göçün önüne geçmek için ortak gümrük merkezi kurulacak

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan imzaladıkları anlaşmayla, yasadışı göçlerin önüne geçmek için ortak sınır polisi ve gümrük merkezi oluşturma kararı aldı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen törenle imzalanan anlaşmayla ilgili konuşan Bulgaristan İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, “Bu anlaşmayla göç, organize suçlar ve terörizm konusunda üç ülkenin yüzleştiği sorunlar üzerinde ortak çalışma yürütmemizi sağlayacak” dedi.

AFP’nin haberine göre merkez, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki "Kapitan Andreevo Sınır Kapısı"nda kurulacak. Kapitan Andreevo’nun Türkiye tarafında Kapıkule Sınır Kapısı bulunuyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, anlaşmayla birlikte, polis ve gümrük memurlarının bilgi alışverişinde bulunarak yasadışı göçlerin ve kaçakçılığın önüne geçileceğini belirtti.

Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin Bulgaristan ve Yunanistan sınırını kullanarak Avrupa Birliği’nde mülteci statüsü elde etmek için kaçak yollara başvurması sorun teşkil ediyor.