Yasadışı dinlenen CHP'liler Başbakan'dan şikayetçi oldu

İstanbul Emniyeti tarafından yasadışı dinlendikleri gerekçesiyle ifade veren eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Barış Antik ve yardımcısı Barbaros Dinçer hem polislerden hem de siyasi iktidardan şikayetçi oldu.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberne göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2011-1 Haziran 2011 tarihi arasında, “illegal alanda faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı” olduğu iddiasıyla telefonu dinlenen, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Barış Antik ve yardımcısı Barbaros Dinçer bugün Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Antik ve Dinçer ifadelerinde süreci yönlendiren, göz yuman ve uygulayan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi. CHP’li gençler, ifade sırasında siyasi iktidarla ilgili suçlamalarını tutanağa geçirtmek isteyince polislerle aralarında tartışma yaşandı.İfadesinde telefonunu dinleyen kişilerden şikayetçi olduğunu kaydeden Antik şunları söyledi: “Şikayetim sadece bu işlemi yapan polis amirleri ve memurları ile sınırlı değildir. Bu işlemler siyasi otoritenin onayı, yönlendirmesi veya en hafifinden göz yumması ile gerçekleşmiştir. Soruşturma bu işlerin siyasi sorumlularını da dahil edecek şekilde genişletilmelidir. Ben bu süreci yönlendiren, göz yuman ve uygulayan herkesten şikayetçiyim.”

Başbakan'dan şikayetçiyiz

Dinlemelerin siyası otoritenin bilgisi dahilinde yapıldığını dile getiren Antik ifadesinde şunları da söyledi: "Ana muhalefet partisi dinlenerek ne amaçlanmıştır? Bu kayıtlar kimlere servis edilmiştir? İktidar partisi mensupları bu kayıtlardan istifade etmiş midir? Tutuklanan veya gözaltına alınan polisler çok açık bir şekilde eylemlerini siyasi otoritenin bilgisi dahilinde yaptıklarını dile getirmişlerdir. Başbakan Erdoğan , dönemin İçişleri Bakanı, TİB başkanı ve MİT müsteşarından da şikayetçiyim. Bu suç örgütünün CHP’ye kurduğu veya kurmayı planladığı tüm kumpasların da bu soruşturma kapsamında aydınlatılmasını istiyorum”

Yine İstanbul Emniyet tarafından 23 Şubat 2011-1 Ağustos 2012 arasında “organize olarak hareket eden bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiği” iddiasıyla dinlenen Antik’in yardımcısı Barbaros Dinçer de hem polislerden hem de siyasi sorumlulardan şikayetçi oldu.