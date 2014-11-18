Yasadışı dinlemede 5 polise yakalama kararı

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, operasyon kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüphelinin serbest bırakılma kararına yaptığı itirazı karara bağladı.



Emniyet müdürleri Özgür Nikbay, Halil Hilal Seyfi ile şüpheli polisler Fatih Atalay, Ahmet Özdil ve İbrahim Aslan'ın tutuklanmaları için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, karara "haklarında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, nitelikli ve çok sayıda suç işlenmesi, verilebilecek cezanın alt ve üst sınırı, kaçma şüphelerinin bulunması, soruşturmanın devam etmesi ve ölçülülük ilkesine uygun haklarında adli kontrol kararının yetersiz kalmasını" gerekçe gösterildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği, diğer 4 şüpheli polis hakkındaki itirazı reddetti.

17 polis gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Kasım'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 polisten 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 9'u ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 9 polisin serbest bırakılmasına karar vermişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, 9 şüpheli polisin serbest bırakılmalarına itiraz etmişti.