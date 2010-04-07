Yasadışı dinleme soruşturmasında Dilmen serbest bırakıldı

T24- Güvenlik şirketi kisvesi altında yasadışı dinleme yapan telekulak çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınana Rıdvan Dilmen Emniyet'teki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Polisi'nin bir ihbar üzerine başlattığı telekulak operasyonunda gözaltına alınan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sabah erken saatlerde polis tarafından bir araçla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek sağlık raporu aldı. Hastaneye girerken ve çıkarkan neşeli hali dikkat çeken Dilmen, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Gazeteci sevgilisi N.Y. ile eşi Ayşenur Dilmen'in telefonlarını, emekli ve görevden atılan polislerden oluşan bir çeteye dinlettiği iddiasıyla gözaltına alınan spor yorumcusu Dilmen, sabah saat 06.30 sıralarında Renault Clio marka araçta bulunan 2 polis tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçen ”Şeytan” lakaplı eski futbolcu hastane personeli ve hasta yakınlarının şaşkın bakışları altında gülümseyerek hastaneden içeriye girdi. Yaklaşık 5 dakika hastanede kalan Dilmen, geldiği arabanın yerine Audi marka lüks bir araçla hastaneden ayrıldı. Araca binmeden önce Dilmen, basın mensuplarının ”Geçmiş olsun hocam” sözüne teşekkür etti. Dilmen, ”Bir çeteyi polis 1997 yılından itibaren teknik takibe almış. Benim de konuşmalarım buraya takılmış. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ifademi almak için çağırdılar. Ben de ifademi verdim” dedi.



Alo telekulak servisi

İstanbul polisinin telekulak şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Turkcell’de çalışan iki müdürün bilgisayarları incelenirken, gözaltına alınanların arasında ünlü isimler de bulunuyor

İstanbul polisinin dün düzenlediği telekulak operasyonunda 4 ilde 28 kişi gözaltına alındı. Para karşılığı yasa dışı dinleme yaptığı iddia edilen şebekenin, ünlü kişileri, işadamları ve ilişkide bulunduğu kişileri dinledikleri, işadamlarının ticari sırlarına ilişkin bilgileri rakipleriyle paylaştığı belirtildi.

İstanbul Emniyeti, dün yasadışı dinleme yapan bir şebekeye yönelik operasyon kapsamında spor ve iş dünyasından tanınmış isimleri ağırladı. Eski polis memuru M. Y. ve F.B.’nin elebaşılığını yaptığı yasadışı telekulak şebekisinin para karşılığı bazı kişilerin telefonlarını dinlediğine yönelik ihbar üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.B. ve M.Y.’yi uzun süreli teknik takibe aldı. İkilinin GSM operatörü Turkcell’de çalışan 7 kişiyle anlaşarak dinlemeleri yaptıklarının belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Şebekeyle bağlantılı kişileri yakalamak için dün 4 ayrı ilde gerçekleştirilen baskınlarda 28 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında F.B. ve M.Y.’nin yanı sıra işadamları E.G., A.D., A.K., eski milli futbolcu, yorumcu, Milliyet yazarı Rıdvan Dilmen, Turkcell’in 7 çalışanı ve meslekten çıkarılan 5 polisin de bulunduğu öğrenildi.

Polis operasyon kapsamında Turkcell’in Beyoğlu ve Maltepe’deki merkezlerini aradı. Turkcell’de çalışan iki müdürün odasındaki bilgisayarlarda inceleme yapıldığı öğrenildi. Polis, soruşturmayla ilgili 1. Sınıf Emniyet Müdürü C.P.’nin evinde de arama yaptı.

Çolak: Mağdur olarak geldim

Şebeke ile ilgili telekulağa takılan yaklaşık 100 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi. Eski milli futbolcu Tanju Çolak da dün sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek şikâyetçi oldu.

Çolak, yaklaşık bir saat kaldığı emniyetten ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine, “Sabah 08.30’da aradılar. Gelip ifade verdim. Benim telefonlarımı dinlemişler. Mağdur olarak geldim. ‘Şikâyetçi misiniz’ dediler, şikâyetçi olduğumu bildirdim” dedi.

Çolak, “Rıdvan’dan şikâyetçi oldunuz mu?” sorusunu ise “Rıdvan benim arkadaşım. Ondan şikâyetçi olmadım. Ben buraya geldiğimde Rıdvan’ın olduğunu bilmiyordum. Öğrenince avukatıma talimat verdim. Rıdvan’a avukatımı verdim” diye cevaplandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da operasyonun planlı olduğunu söyledi. Operasyonun yasadışı dinleme ile ilgili olduğunu da doğrulayan Çapkın, gözaltı rakamının artabileceğini söyledi.