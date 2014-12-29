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Yasadışı dinleme operasyonunda 5 polise gözaltı

Erzurum'da 'yasadışı dinleme' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü'nün de bulunuğu 5 polis gözaltına alındı

29 Aralık 2014 21:13

Erzurum merkezli "yasadışı dinleme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü ile 4 emniyet amiri gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, "yasadışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erzurum'da 1,5 yıl süreyle yasadışı dinleme yaptıkları ileri sürülen eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü ile 4 emniyet amiri, görev yaptıkları kentlerde gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ofisine dinleme cihazı bıraktığı iddia edilen ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı bulunan eski Erzurum İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı S.Z'nin de soruşturma kapsamında arandığı belirtildi.

Erzurum'a getirilerek savcılıkta ifade vermeleri beklenen zanlıların yanı sıra 15 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Zanlılar, Erzurum'da görevli oldukları dönemde 1,5 yıl süreyle "yasadışı dinleme" yapmakla suçlanıyor.

 

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